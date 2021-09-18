Белый флаг? В Барселоне признали, что Реал может купить Мбаппе и Холанда

Мадридский «Реал» может в ближайшее время пополнить ряды команды топовыми форвардами современности Килианом Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлингом Холандом из «Боруссии» Дортмунд.

Об этом заявил вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу.

«Не исключено, что «Реал» подпишет и Мбаппе, и Холанда. Если бы мы выполнили свое «домашнее задание» в последние годы, то оказались бы в такой же ситуации. Флорентино Перес отлично управляет клубом – снимаю шляпу, он достоин уважения. На коммерческом уровне его никто не превзойдет», - сказал Ромеу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта, и мечтает перейти в «Реал». Французский клуб был готов сделать Килиана самым высокооплачиваемым футболистом в истории.