Будут деньги на Супрягу? Клуб Серии А сменил владельца

Клуб Серии А «Дженоа» объявил о смене владельца. Теперь уже экс-президент клуба Энрико Прецози продал 99,9% акций американской компании «777 Partners».
Сумма сделки оценивается в 150 миллионов евро. Напомним, летом «Дженоа» активно интересовалась форвардом «Динамо» Киев Владиславом Супрягой.
После пяти туров Серии А «Дженоа» идет 16-й в турнирной таблице с 4 очками в активе.
Источник — ФК Дженоа
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И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди
И ленин також молодой,
И юнный октябрь впереди".
Ще зо два роки таких новин, і Супряга таки перейде. Наприклад, у "Любомир" Ставище.
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