Будут деньги на Супрягу? Клуб Серии А сменил владельца

Американская компания приобрела «Дженоа»

  • 23.09.2021 18:22
  • 1575 просмотров
  • 5 комментариев
Будут деньги на Супрягу? Клуб Серии А сменил владельца
© ФК Дженоа

Клуб Серии А «Дженоа» объявил о смене владельца. Теперь уже экс-президент клуба Энрико Прецози продал 99,9% акций американской компании «777 Partners».

Сумма сделки оценивается в 150 миллионов евро. Напомним, летом «Дженоа» активно интересовалась форвардом «Динамо» Киев Владиславом Супрягой.

После пяти туров Серии А «Дженоа» идет 16-й в турнирной таблице с 4 очками в активе.

Источник — ФК Дженоа

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 19:03
    0
    Спорт.юа вот это вы тролли
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.09.2021 18:44
    +2
    Сериал продолжается, вся сериа а хочет не играющего в упл напа
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    suforza1921
    suforza1921, 23.09.2021 18:36
    0
    І знову Супряга. І знову кудись переходить. Ці новини на спорт юа такі часті, як часто в совдепії лунала пісня про "і знову":
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди
    И ленин також молодой,
    И юнный октябрь впереди".
    Ще зо два роки таких новин, і Супряга таки перейде. Наприклад, у "Любомир" Ставище.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 18:29
    +2
    ааа, так вот в чём дело, у макаранников денег на золотого мальчика не было, а не потому что он не стоит запрашиваемых денег. ну всё, ждём трансфер 15миллионого зимой
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    Sauron
    Sauron, 23.09.2021 18:27 (изменен)
    +2
    Еще 2 года этого сериала и мы все скинемся Дженоа, чтобы она таки купила Супрягу.
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