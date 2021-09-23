У водителя автобуса Динамо случился сердечный приступ по дороге во Львов

Спасти его не удалось

  • 23.09.2021 18:07
  • 3832 просмотра
  • 4 комментария
У водителя автобуса Динамо случился сердечный приступ по дороге во Львов
© ФК Динамо Киев

В четверг, 23 сентября, команда Динамо U-19 отправилась на матч чемпионата с «Рухом» во Львов.

Однако приезд команды во Львов существенно затянулся. При выезде автобуса из Киева произошел сердечный приступ у водителя клубного автобуса «Динамо». Спасти его не удалось. Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

В турнирной таблице юношеского чемпионата «Динамо» занимает второе место, отставая от донецкого «Шахтера» (24 очка) на три очка. «Рух» занимает третье место, имея в активе 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    A1Vm
    A1Vm, 23.09.2021 19:21
    +1
    А как же медосмотр перед выездом? ((
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    PFCLviv
    PFCLviv, 23.09.2021 18:42
    +7
    Господи, яке горе... Співчуття родині водія...
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    justhateme
    justhateme, 23.09.2021 18:36
    +4
    ivan.svetliy, 23.09.2021 18:33
    Статья написана так, как будто водитель - это шлак, робот какой-то. Главное, что команда добралась, но досадная неприятность вышла - пришлось задержаться и робота заменить.
    Да, тоже это заметил. Пацаны на игру ехали, пацанов ждали, но там старый решил дуба врезать весьма некстати, но мы быстро его поменяли и всё норм!
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    ivan.svetliy
    online
    ivan.svetliy, 23.09.2021 18:33
    +7
    Статья написана так, как будто водитель - это шлак, робот какой-то. Главное, что команда добралась, но досадная неприятность вышла - пришлось задержаться и робота заменить.
    Ссылка
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