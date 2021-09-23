У водителя автобуса Динамо случился сердечный приступ по дороге во Львов

В четверг, 23 сентября, команда Динамо U-19 отправилась на матч чемпионата с «Рухом» во Львов.

Однако приезд команды во Львов существенно затянулся. При выезде автобуса из Киева произошел сердечный приступ у водителя клубного автобуса «Динамо». Спасти его не удалось. Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

В турнирной таблице юношеского чемпионата «Динамо» занимает второе место, отставая от донецкого «Шахтера» (24 очка) на три очка. «Рух» занимает третье место, имея в активе 18 очков.