Йожеф САБО: «Шахтер выглядел намного лучше Динамо»

Футболисты киевской команды были уставшими, считает специалист

  • 23.09.2021 15:42
  • 424 просмотра
  • 3 комментария
Йожеф САБО: «Шахтер выглядел намного лучше Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Мне игра очень понравилась, так как была борьба. То ли динамовские футболисты были уставшими, то ли еще что-то, но они никак не ожидали такой игры от соперника. «Шахтер» хорошо настроился и выглядел намного лучше. Я давно не видел, чтобы «горняки» так аккуратно защищались. Практически все игроки донецкой команды отходили за линию мяча, поэтому у динамовцев не было свободного пространства, куда можно было бы бежать в контратаку. В первые десять минут матча, когда получивший травму Матвиенко возвращался в игру, то снова вынужден был выходить за пределы поля для оказания медицинской помощи, у «Динамо» было два момента. После этого инициативу перехватил «Шахтер».

Некоторые же футболисты киевской команды выглядели просто уставшими. Тут уж ничего не поделаешь. После первого забитого мяча у «Шахтера» были еще возможности для взятия ворот, и их удалось использовать.

Хороши были и второй мяч, и третий. Мог быть и четвертый, но не сложилось», — считает Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 23.09.2021 15:57
    -1
    Face Control, 23.09.2021 15:56
    Шахтёр всегда выглядит лучше развпятьлетних автобусников.
    Прошедший сезон показал !
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 23.09.2021 15:56
    -1
    Все вірно : Шахтар виглядав , а Динамо все одно краще !
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    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 15:56
    -2
    Шахтёр всегда выглядит лучше развпятьлетних автобусников.
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