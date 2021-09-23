Йожеф САБО: «Шахтер выглядел намного лучше Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Мне игра очень понравилась, так как была борьба. То ли динамовские футболисты были уставшими, то ли еще что-то, но они никак не ожидали такой игры от соперника. «Шахтер» хорошо настроился и выглядел намного лучше. Я давно не видел, чтобы «горняки» так аккуратно защищались. Практически все игроки донецкой команды отходили за линию мяча, поэтому у динамовцев не было свободного пространства, куда можно было бы бежать в контратаку. В первые десять минут матча, когда получивший травму Матвиенко возвращался в игру, то снова вынужден был выходить за пределы поля для оказания медицинской помощи, у «Динамо» было два момента. После этого инициативу перехватил «Шахтер».

Некоторые же футболисты киевской команды выглядели просто уставшими. Тут уж ничего не поделаешь. После первого забитого мяча у «Шахтера» были еще возможности для взятия ворот, и их удалось использовать.

Хороши были и второй мяч, и третий. Мог быть и четвертый, но не сложилось», — считает Сабо.