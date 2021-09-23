НАГОРНЯК: «Дело не в Супряге. Динамо не может занести этот матч в актив»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

— Счет по игре?

— Все могло пойти по-другому, если бы динамовцы использовали свои моменты в дебюте матча. Но так, как события разворачивались после 25-й минуты, то все по делу. Забив гол, «Шахтер» немного перестроился. У Де Дзерби достаточно быстрых футболистов, чтобы ловить «Динамо» на контратаках. Доказательством чего стали голы на 54-й и 61-й минутах. Видно, что наставник горняков делает выводы после неудачных поединков.

— Решающим в поединке стал второй гол «Шахтера»?

— Да. После этого мяча, показалось, что динамовцы надломились психологически. Они пытались атаковать, даже были предпосылки для взятия ворот, однако, это была, скорее, агония. В завершении киевляне разочаровали. «Шахтер» полностью контролировал игру.

— Супряга снова не оправдал надежд, если не брать во внимание его голевой момент на 2-й минуте?

— Здесь дело не в Супряге. Вся команда «Динамо» не может занести в актив эту игру.