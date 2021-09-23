Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера дополнительный выходной

Донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины на НСК «Олимпийский» в Киеве обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:0.

Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби решил премировать команду выходным днем, предоставив футболистам в четверг полный выходной. Теперь вместе «горняки» соберутся в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу 10-го тура УПЛ против «Вереса», который состоится 25 сентября в Киеве.

«Динамо» в чемпионате Украины встретится во Львове с «Рухом».