Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера дополнительный выходной

Наставник «горняков» наградил футболистов за победу над киевским «Динамо» (3:0)

  • 23.09.2021 14:10
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
Де Дзерби предоставил игрокам Шахтера дополнительный выходной
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины на НСК «Олимпийский» в Киеве обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:0.

Главный тренер «Шахтер» Роберто Де Дзерби решил премировать команду выходным днем, предоставив футболистам в четверг полный выходной. Теперь вместе «горняки» соберутся в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу 10-го тура УПЛ против «Вереса», который состоится 25 сентября в Киеве.

 «Динамо» в чемпионате Украины встретится во Львове с «Рухом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности