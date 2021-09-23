Президент Ингульца: «Что на НСК Олимпийский было? А с моей клетки смеялись»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что агрессивных фанов стоит закрывать в клетке, чтобы не было беспорядков на стадионе.
В прошлом туре УПЛ во время матча «Динамо» - «Александрия» фаны устроили на стадионе драку.
«Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову».
«А как «Колос» делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая», - сказал Поворознюк.
Ранее легенда мирового футбола Роберто Карлос раскритиковал клетку «Ингульца».
Источник — ФК Ингулец
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