Президент Ингульца: «Что на НСК Олимпийский было? А с моей клетки смеялись»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что агрессивных фанов стоит закрывать в клетке, чтобы не было беспорядков на стадионе.

В прошлом туре УПЛ во время матча «Динамо» - «Александрия» фаны устроили на стадионе драку.

«Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову».

«А как «Колос» делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая», - сказал Поворознюк.

Ранее легенда мирового футбола Роберто Карлос раскритиковал клетку «Ингульца».