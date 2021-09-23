Президент Ингульца: «Что на НСК Олимпийский было? А с моей клетки смеялись»

Александр Поворознюк считает, что нужно создавать закрытые трибуны

  • 23.09.2021 14:11
  • 2592 просмотра
  • 7 комментариев
Президент Ингульца: «Что на НСК Олимпийский было? А с моей клетки смеялись»
© facebook.com/FCInhulets

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что агрессивных фанов стоит закрывать в клетке, чтобы не было беспорядков на стадионе.

В прошлом туре УПЛ во время матча «Динамо» - «Александрия» фаны устроили на стадионе драку.

«Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову».

«А как «Колос» делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая», - сказал Поворознюк.

Ранее легенда мирового футбола Роберто Карлос раскритиковал клетку «Ингульца».

Источник — ФК Ингулец

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 23.09.2021 15:04
    0
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 15:02
    +1
    Bekay, 23.09.2021 14:34
    Гавайська рубашка під офісний піджак?
    Может себе позволить.
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    cooperchack
    cooperchack, 23.09.2021 14:36
    -2
    Вот в своей клетке сам и сиди рассказывай.Шо попало несёт
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    Bekay
    Bekay, 23.09.2021 14:34
    0
    Гавайська рубашка під офісний піджак?
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 23.09.2021 14:25
    +4
    сказал человек с автоматом который чуть не взорвался с кентами у себя в офисе)))
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    A1Vm
    A1Vm, 23.09.2021 14:23
    0
    Просто, во время матчей Динамо в Киеве, надо свозить всех ультрас в клетку Петрово. И на патефоне крутить им пластинку Луческу - домой!
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 23.09.2021 14:18
    0
    в клітку і на 12 суток
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