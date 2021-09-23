Сергей ЛОГИНОВ: «ВПК-Агро ничем не удивил»

Защитник «Днепра-1» – о выходе в 1/8 финала Кубка Украины

  • 23.09.2021 13:59
  • 177 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ЛОГИНОВ: «ВПК-Агро ничем не удивил»
© СК Днепр-1. Сергей Логинов

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов подвел итог матча 1/16 финала Кубка Украины с «ВПК-Агро» (2:1) и рассказал о своей травме, из-за которой был заменен в первом тайме.

«Дерби удалось. Считаю, что прошли в следующий раунд Кубка Украины заслуженно. Соперник ничем не удивил, знали, что они будут играть на контратаках.

Меня беспокоит приводящая мышца. Из-за нее пропустил игру с «Вересом». В матче с «ВПК-Агро» опять заболела. Надеюсь, быстро восстановлюсь.

Никаких предпочтений в жребии нет. Завтра посмотрим, кто попадется», - сказал Логинов.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в столичном Доме футбола в пятницу, 24 сентября. Начало в 12:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 23.09.2021 14:21
    0
    А які, цікаво, у футболістів "Дніпра-1" були підстави очікувати, що першолігова команда їх здивує?
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