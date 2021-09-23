Чемпион седьмой раз остался без Суперкубка

18-й по счету матч за Суперкубок Украины 7-й раз завершился не в пользу чемпиона. В 5 случаях уступал оппонентам «Шахтер», в двух - «Динамо». К слову, динамовцы потерпели 6-е поражение с крупным счетом от украинского клуба за годы независимости. 5 разгромов киевлянам нанес «Шахтер» и 1 - «Металлист». Ранее четыре раза бело-синие проигрывали соперникам с разницей в три мяча в УПЛ и один - в Кубке Украины.
Все поражения чемпионов в Суперкубке Украины
|
Дата
|
Город
|
Чемпион Украины (тренер)
|
Обладатель Кубка (тренер)
|
Счет
|
16.07.2006
|
Одесса
|
Шахтер
|
Динамо
|
0:2
|
|
|
(Мирча ЛУЧЕСКУ)
|
(Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО)
|
|
05.07.2011
|
Полтава
|
Шахтер
|
Динамо*
|
1:3
|
|
|
(Мирча ЛУЧЕСКУ)
|
(Юрий СЕМИН)
|
|
14.07.2015
|
Одесса
|
Динамо
|
Шахтер*
|
0:2
|
|
|
(Сергей РЕБРОВ)
|
(Мирча ЛУЧЕСКУ)
|
|
21.07.2018
|
Одесса
|
Шахтер
|
Динамо*
|
0:1
|
|
|
(Паулу ФОНСЕКА)
|
(Александр ХАЦКЕВИЧ)
|
|
28.07.2019
|
Одесса
|
Шахтер
|
Динамо**
|
1:2
|
|
|
(Луиш КАШТРУ)
|
(Александр ХАЦКЕВИЧ)
|
|
25.08.2020
|
Киев
|
Шахтер
|
Динамо
|
1:3
|
|
|
(Луиш КАШТРУ)
|
(Мирча ЛУЧЕСКУ)
|
|
22.09.2021
|
Киев
|
Динамо
|
Шахтер**
|
0:3
|
|
|
(Мирча ЛУЧЕСКУ)
|
(Роберто ДЕ ДЗЕРБИ)
|
* финалист Кубка Украины; ** 2-й призер чемпионата Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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