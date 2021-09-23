Чемпион седьмой раз остался без Суперкубка

18-й по счету матч за Суперкубок Украины 7-й раз завершился не в пользу чемпиона. В 5 случаях уступал оппонентам «Шахтер», в двух - «Динамо». К слову, динамовцы потерпели 6-е поражение с крупным счетом от украинского клуба за годы независимости. 5 разгромов киевлянам нанес «Шахтер» и 1 - «Металлист». Ранее четыре раза бело-синие проигрывали соперникам с разницей в три мяча в УПЛ и один - в Кубке Украины.

Все поражения чемпионов в Суперкубке Украины

Дата Город Чемпион Украины (тренер) Обладатель Кубка (тренер) Счет 16.07.2006 Одесса Шахтер Динамо 0:2 (Мирча ЛУЧЕСКУ) (Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО) 05.07.2011 Полтава Шахтер Динамо* 1:3 (Мирча ЛУЧЕСКУ) (Юрий СЕМИН) 14.07.2015 Одесса Динамо Шахтер* 0:2 (Сергей РЕБРОВ) (Мирча ЛУЧЕСКУ) 21.07.2018 Одесса Шахтер Динамо* 0:1 (Паулу ФОНСЕКА) (Александр ХАЦКЕВИЧ) 28.07.2019 Одесса Шахтер Динамо** 1:2 (Луиш КАШТРУ) (Александр ХАЦКЕВИЧ) 25.08.2020 Киев Шахтер Динамо 1:3 (Луиш КАШТРУ) (Мирча ЛУЧЕСКУ) 22.09.2021 Киев Динамо Шахтер** 0:3 (Мирча ЛУЧЕСКУ) (Роберто ДЕ ДЗЕРБИ)

* финалист Кубка Украины; ** 2-й призер чемпионата Украины.