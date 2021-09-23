Чемпион седьмой раз остался без Суперкубка

«Динамо» 6-й раз за годы независимости проиграло с крупным счетом украинскому клубу

  • 23.09.2021 11:44
  • 137 просмотров
  • 0 комментариев
Чемпион седьмой раз остался без Суперкубка
© ФК Динамо

18-й по счету матч за Суперкубок Украины 7-й раз завершился не в пользу чемпиона. В 5 случаях уступал оппонентам «Шахтер», в двух - «Динамо». К слову, динамовцы потерпели 6-е поражение с крупным счетом от украинского клуба за годы независимости. 5 разгромов киевлянам нанес «Шахтер» и 1 - «Металлист». Ранее четыре раза бело-синие проигрывали соперникам с разницей в три мяча в УПЛ и один - в Кубке Украины.

Все поражения чемпионов в Суперкубке Украины

Дата

Город

Чемпион Украины (тренер)

Обладатель Кубка (тренер)

Счет

16.07.2006

Одесса

Шахтер

Динамо

0:2

 

 

(Мирча ЛУЧЕСКУ)

(Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО)

 

05.07.2011

Полтава

Шахтер

Динамо*

1:3

 

 

(Мирча ЛУЧЕСКУ)

(Юрий СЕМИН)

 

14.07.2015

Одесса

Динамо

Шахтер*

0:2

 

 

(Сергей РЕБРОВ)

(Мирча ЛУЧЕСКУ)

 

21.07.2018

Одесса

Шахтер

Динамо*

0:1

 

 

(Паулу ФОНСЕКА)

(Александр ХАЦКЕВИЧ)

 

28.07.2019

Одесса

Шахтер

Динамо**

1:2

 

 

(Луиш КАШТРУ)

(Александр ХАЦКЕВИЧ)

 

25.08.2020

Киев

Шахтер

Динамо

1:3

 

 

(Луиш КАШТРУ)

(Мирча ЛУЧЕСКУ)

 

22.09.2021

Киев

Динамо

Шахтер**

0:3

 

 

(Мирча ЛУЧЕСКУ)

(Роберто ДЕ ДЗЕРБИ)

 

* финалист Кубка Украины; ** 2-й призер чемпионата Украины.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности