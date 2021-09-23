Не стоит переоценивать Шахтер и недооценивать Динамо

Довольно неожиданно. И дело не только в разгромном счете, который был впервые зафиксирован в противостоянии этих команд именно в Суперкубке. Дело скорее в игре. В игре и «Шахтера», и «Динамо». Удивили и те, и другие. Кто-то – приятно, кто-то – не очень. Главные выводы из всего этого «удивления» - ниже.

«Шахтер» настроился, как на главный бой жизни

Дончане по интенсивности провели запредельный поединок. Да и по многим другим игровым характеристикам. Можно смело признать, что игра против «Динамо» - пока что лучшая для «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби. Несомненно, и тренерский штаб «оранжево-черных», и футболисты команды заслуживают на похвалу. И, вполне возможно, эта победа позитивно скажется на дальнейшие матчи «горняков».

На мой взгляд, первопричиной такой уверенной, самоотверженной и быстрой игры «Шахтера» стали предыдущие неудачи. По слухам, руководство «горняков» (причем самое что ни на есть высокое) было очень недовольно по последним матчам и командой, и особенно тренером. Опять-таки, по слухам, команде впервые за многие годы не выдали премии за попадание в группу Лиги чемпионов: мол, с такой игрой не заслужили. А тут еще и такой «влет» чемпиону Молдовы в первом туре ЛЧ.

Вопрос о недоверии Де Дзерби не стоял на повестке дня, но если бы «горняки» проиграли и матч за Суперкубок Украины, скорее всего, они бы вряд ли благополучно вышли из этого сплошного нокдауна. Поэтому игра против действующего чемпиона страны и лидера чемпионата априори превращалась для «горняков» в вопрос жизни и смерти. С настроем и мотивацией в этот раз у «Шахтера» все было в полном порядке. Именно этот фактор и стал одним из решающих в игре.

«Динамо» настроилось, как на выставочный матч

Такое впечатление, что киевляне вышли играть не против «Шахтера», а против «Колоса» или, в лучшем случае, «Зари». В этом нет ничего плохого. Может, даже наоборот – есть хорошее. О чем поговорим позже. Но в конкретном случае такого настроя оказалось недостаточно. В Суперкубке минувшего сезона, фактическом дебюте Луческу у руля киевской команды, динамовский тренер показал себя великолепным тактиком и стратегом. В этот раз, как мне кажется, Мирча Михалыч особо не заморачивался. Его команда играла по принципу «получится – хорошо, не получится – ничего страшного». В итоге не получилось. Явно не получилось. Такое неоптимальное и, будем откровенны, немотивированное «Динамо» оказалось на порядок слабее мотивированного и практически оптимального на данный момент «Шахтера».



ФК Динамо

Да, динамовцы очень хорошо провели стартовые минуты поединка. И забей тогда Супряга, когда мяч после его удара угодил в штангу, еще непонятно, как закончился бы поединок. Но ведь дело в том, что, уж извините за банальность, игра продолжается до 90-й минуты. А то и дольше. А в конкретном случае динамовцы играли по-настоящему минут тридцать. В первом тайме. Обычно мы привыкли, что именно команда Де Дзерби, за редким исключением, хорошо начинает, но плохо заканчивает, тогда как команда Луческу наоборот – способна прибавить в концовке поединка. В этот раз все вышло наоборот, а после второго пропущенного мяча динамовцы вообще бросили играть. В общем, их поражение заслуженное и закономерное.

Главное оружие «горняков», кроме мотивации, - прессинг и контригра



ФК Шахтер

До первого гола Траоре игра была равной. Первый забитый гол «горняками» стал, на мой взгляд, результатом не столько игровой мысли всей донецкой команды, сколько плодом индивидуального мастерства Ласины. Мне кажется, в том моменте большинство наших нападающих сыграли бы иначе. И вряд ли бы забили. Настоящее голевое чутье – такая редкость в наших широтах.

А вот то, что случилось дальше, это уже показатель общекомандной работы «Шахтера». На мой взгляд, Де Дзерби наконец-то понял, что в опорной зоне должен быть футболист, главной добродетелью которого является не обводка, как у Антонио, а умение выгрызать мяч. Как это делает Степаненко. Тарас провел образцовый поединок. Благодаря именно ему «Шахтер» выиграл центр поля. Хотя обязательно нужно отметить практически всех игроков донецкой команды. Они были готовы выгрызать мяч не только в центре поля, но и на чужой половине поля. Даже в чужой штрафной площади. Сей факт говорит не только о том, что «горняки» перед игрой приняли дозу «озверина», но и о хорошей физической готовности.

А еще нужно поговорить об отличном умении «Шахтера» выбегать в контратаки. Собственно, два из трех голов в ворота Бойко были забиты именно после перехватов мяча после потерь/обрезок соперника. «Шахтер» расправлялся, словно пружина, моментально организовывая численное преимущество в атаке за счет очень высокой скорости. Наверное, это именно такая игра, которую требовал (и продолжает это делать) от своих подопечных Де Дзерби.

Верните Супрягу в основу



Динамо от Шурика

На мое субъективное мнение, одним из лучших в составе «Динамо» был Супряга, если вообще можно искать что-то хорошее после 0:3. Тем не менее, динамовский форвард, который в нынешнем сезоне фактически не играет, и его постоянно собираются «сплавить» за рубеж по ненадобности, был одним в поле воином. Если мотивация у партнеров Влада была так себе, то у него – на уровне «горняков». Если бы все в «Динамо» были так настроены, как Супряга, наверняка счет был бы другим. Но сейчас не о счете. А о том, что «Динамо» не нужно искать «на стороне» форварда. Он у них есть. И это Супряга. Чуть-чуть больше доверия, и парень способен играть на очень приличном уровне.

Матч «Динамо» - «Шахтер» в чемпионате, скорее всего, будет иным

Уже совсем скоро, через тур, соперники снова встретятся. Но уже в рамках чемпионата. И эта игра, на мой взгляд, будет отличаться от суперкубковой. Потому что, в отличие от нынешней, будет иметь отпечаток турнирного значения. Луческу и его команда увидели, что на «полусогнутых» нынешний «Шахтер» не пройти. Наверняка в следующем очном противостоянии и «Динамо» будет более мотивированное, и наставник команды. На поражении нужно учиться. И делать правильные выводы. В общем, думаю, «Динамо» будет выглядеть иначе во втором матче против «Шахтера». Качественно иначе.

Каким будет «Шахтер» - сказать сложно. Недооценка соперника, свой сумасшедший настрой плюс кураж – все эти и иные качества помогли «горнякам» разгромить своего оппонента в Суперкубке. Не исключаю, что этот набор «опций» команда сохранит и на следующее противостояние. Но если «Динамо» тоже на порядок прибавит, исход игры спрогнозировать очень сложно. Но наверняка будет интересно.