Лассина ТРАОРЕ: «Отличная игра Шахтера, но скоро снова играть с Динамо»

Форвард оценил победу в Суперкубке Украины

  • 23.09.2021 11:49
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Лассина ТРАОРЕ: «Отличная игра Шахтера, но скоро снова играть с Динамо»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре оформил дубль в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» и помог команде завоевать трофей.

– Лассина, с победой! У тебя была особенная мотивация на поле. А что тренер сказал перед матчем и удалось ли сделать все то, о чем он говорил?
– Спасибо за поздравления. Поздравляю и вас, а также всех болельщиков «Шахтера»! Отличная игра, мы были мотивированы уже до начала недели, плюс знали, что будет тяжелый матч, поскольку с «Динамо» всегда непросто. Я смотрел много прошлых встреч, и все они были похожи на битвы двух великих клубов, потому я был готов. Нам удалось победить, и я очень счастлив!
 
– Два твоих гола являются результатом отточенных в процессе тренировок стандартов?  
– Да, это командные голы. Если посмотреть на второй, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.  

– Матчи с «Динамо» всегда особенно важны. Что можешь сказать об этом?
– Да, с киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с «Динамо» высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.  

– Насколько важно для тебя было победить и завоевать первый трофей сезона?       
– Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре.

3 октября соперники сыграют в рамках УПЛ.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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