FAVBET перезагружает проект Favbet Experience

После открытия границ и ослабление ковидних правил компания решила возобновить путешествия

  • 23.09.2021 11:10
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FAVBET перезагружает проект Favbet Experience

Favbet Experience стартовал в 2017 году с матча отбора Чемпионата Мира 2018 между Хорватией и Украиной в Загребе. За 2 года десяткам участников акции удалось побывать на матчах Лиги Чемпионов, финале Лиги Европы, финале Кубка Германии, Эль Классико, дерби Нидерландов, матчах сборной Украины, Формуле-1 в Абу-Даби, Монако и Монце, боксерском поединке Александра Усика в Берлине и многих других.

Цель проекта соответствует духу FAVBET - подарить клиентам невероятные эмоции и впечатления от игры. Открыть для себя новое измерение просмотра спортивных событий и получить уникальный опыт.

За более чем 20 лет существования компании в FAVBET поняли, что самый ценный и незабываемый подарок - впечатление. Это то, что понесешь с собой через всю жизнь и чем будешь делиться с другими.

В FAVBET рады сообщить, что в октябре 2021 Favbet Experience возвращается. Он стартует в рамках масштабного промо-мероприятия "Угони 21 тачку у FAVBET" путешествием в Барселону.

Каждый желающий сможет принять участие в розыгрыше, побороться за возможность посетить столицу Каталонии. Увидеть архитектурные шедевры Антонио Гауди среди которых и визитная карточка Барселоны - Храм Святого Семейства. Насладиться местным вином и сангрией на побережьи Средиземного моря. И просто прочувствовать дух Каталонии.

Украшение поездки - легендарный "Камп Ноу", на котором победители промо-мероприятия увидят вживую, как испанцы болеют за своих на матче Лиги чемпионов Барселона - Динамо.

К декабрю 2021 FAVBET разыграет 6 путешествий в разные точки Европы.

В Favbet Experience включено: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, билет на футбол и в различные культовые места Барселоны. Вместе с победителями промо-мероприятия в путешествие отправится "secret guest" - известный шоумен или блогер.

От победителей промо-мероприятия необходимы лишь хорошее настроение и желание открывать новые горизонты впечатлений.

Детали по ссылке.

 

Источник — Sport.ua

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