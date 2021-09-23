Карлос де ПЕНА: «Не забывайте, кто является чемпионом Украины»

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена в своих соцсетях оценил поражение 0:3 в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».
«Мы проиграли битву, но сезон длинный. Не забывайте, кто сейчас является чемпионом Украины. Уважение», - написал де Пена.
В прошлом сезоне киевляне оставили «Шахтер» без трофеев.
Источник — Instagram
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