Карлос де ПЕНА: «Не забывайте, кто является чемпионом Украины»

Хавбек напоминил о титулах киевлян

  • 23.09.2021 11:28
  • 787 просмотров
  • 4 комментария
Карлос де ПЕНА: «Не забывайте, кто является чемпионом Украины»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена в своих соцсетях оценил поражение 0:3 в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

«Мы проиграли битву, но сезон длинный. Не забывайте, кто сейчас является чемпионом Украины. Уважение», - написал де Пена.

В прошлом сезоне киевляне оставили «Шахтер» без трофеев.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    cooperchack
    cooperchack, 23.09.2021 12:03
    0
    Мы и так это знаем ,вы доводите главное победами а не словами.
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    igogo
    igogo, 23.09.2021 11:57
    -2
    А всё уже. Ваша карта бита Суперчемпионом.)
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    scorpio16
    online
    scorpio16, 23.09.2021 11:52
    0
    Надеюсь , что так думает не вся команда иначе сезон можно заканчивать... Не помню какой тренер из топовой команды АПЛ ранее, но запрещал даже произносить на следующий день , что они там что-то выиграли , мол это история уже и нужно идти дальше.
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 23.09.2021 11:31
    -1
    иди тренируйся-чемпион.....получил 3-0 и рассказывает
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