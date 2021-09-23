ВИДЕО. Как Шахтер праздновал победу над Динамо в Суперкубке Украины

Команда разгромила исторического соперника

  • 23.09.2021 11:10
  • 1549 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Шахтер праздновал победу над Динамо в Суперкубке Украины
© shakhtar.com

В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Трофей стал первым в карьере итальянского наставника Роберто Де Дзерби.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    alekos59
    alekos59, 23.09.2021 11:18
    +1
    Поведение макаронников и бразилов - хуже макак в зоопарке, ещё бы штаны поснимали и один к одному.
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