ВИДЕО. Как Шахтер праздновал победу над Динамо в Суперкубке Украины

В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Трофей стал первым в карьере итальянского наставника Роберто Де Дзерби.
Источник — Sport.ua
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В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Трофей стал первым в карьере итальянского наставника Роберто Де Дзерби.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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