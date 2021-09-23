Йожеф САБО: «Думал, Шахтер забьет четыре-пять голов»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Я получил полное удовольствие, потому что игра была открытой. Игра приличная, было много нормальной борьбы. В начале игры у динамовцев было преимущество. Но самое главное - «Шахтер» сыграл в обороне очень хорошо. В начале игры они не разобрались, но потом у динамовцев не было ни одного момента.

Уже «Шахтер» имел преимущество, были моменты. Когда «Шахтер» забил мяч, то динамовцы начали открываться. Естественно, мы думали, что будет и 2, и 3 гола. Я думал, будет и 4, и 5 мяч. Ведь динамовцы раскрылись. Мои поздравления. «Шахтер» выглядел целостной командой», - сказал Сабо.