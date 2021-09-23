Йожеф САБО: «Думал, Шахтер забьет четыре-пять голов»

Специалист – о победе «горняков» в матче за Суперкубок Украины

  • 23.09.2021 10:59
  • 1421 просмотр
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Думал, Шахтер забьет четыре-пять голов»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Я получил полное удовольствие, потому что игра была открытой. Игра приличная, было много нормальной борьбы. В начале игры у динамовцев было преимущество. Но самое главное - «Шахтер» сыграл в обороне очень хорошо. В начале игры они не разобрались, но потом у динамовцев не было ни одного момента.

Уже «Шахтер» имел преимущество, были моменты. Когда «Шахтер» забил мяч, то динамовцы начали открываться. Естественно, мы думали, что будет и 2, и 3 гола. Я думал, будет и 4, и 5 мяч. Ведь динамовцы раскрылись. Мои поздравления. «Шахтер» выглядел целостной командой», - сказал Сабо.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Johnny Mnemonik
    online
    Johnny Mnemonik, 23.09.2021 11:32
    +1
    alekos59, 23.09.2021 11:26
    4-5 гвоздей тебе в голову. Если бы мажор цыганков и разгильдяй супряга играли хоть в половину способностей, то кротярня с эмблемой женской части тела, интимной, уже меняла бы эмблему на интимную часть мужского тела.
    Идиот!
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 23.09.2021 11:28
    -1
    САБО-Кончалюга
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 23.09.2021 11:26
    -1
    4-5 гвоздей тебе в голову. Если бы мажор цыганков и разгильдяй супряга играли хоть в половину способностей, то кротярня с эмблемой женской части тела, интимной, уже меняла бы эмблему на интимную часть мужского тела.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 23.09.2021 11:26
    +2
    Ну разве шо если б этот черт из табакерки тренером был, но не беруть)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности