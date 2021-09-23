Ярмоленко против Зинченко. Состоялась жеребьевка Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги. «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко сыграет против «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
В прошлом раунде лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед», а манчестерская команда - «Уикомб».
4-й раунд Кубка английской лиги
Матчи пройдут в конце октября.
Вест Хэм - Манчестер Сити
Челси - Саутгемптон
Арсенал - Лидс
Сток Сити - Брентфорд
Лестер - Брайтон
Бернли - Тоттенхэм
КПР - Сандерленд
Престон - Ливерпуль
Источник — BBC
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