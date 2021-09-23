Ярмоленко против Зинченко. Состоялась жеребьевка Кубка английской лиги

«Вест Хэм» сыграет против «Манчестер Сити»

  • 23.09.2021 10:50
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Ярмоленко против Зинченко. Состоялась жеребьевка Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги. «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко сыграет против «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

В прошлом раунде лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед», а манчестерская команда - «Уикомб».

4-й раунд Кубка английской лиги

Матчи пройдут в конце октября.

Вест Хэм - Манчестер Сити

Челси - Саутгемптон

Арсенал - Лидс

Сток Сити - Брентфорд

Лестер - Брайтон

Бернли - Тоттенхэм

КПР - Сандерленд

Престон - Ливерпуль

Источник — BBC

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