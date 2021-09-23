Стефано ПИОЛИ: «Наша работа в прошлом сезоне принесет плоды в этом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Венецией» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

«Было важно забить гол, это означало, что «Венеция» не сможет сидеть в защите. Но спешить нельзя было. В первом тайме нам не хватало качества и точности, но мы решили эту проблему, играя с достаточной интенсивностью и нацеленностью на победу.

Я знал, что наша работа в прошлом сезоне принесет плоды в этом. Мы выиграли много игр в прошлом сезоне, но теперь мы стали более зрелыми и играем при своих фанатах», - сказал Пиоли.