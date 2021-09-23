Алан ПАТРИК: «Теперь Шахтер хочет выиграть УПЛ и Кубок Украины»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик оценил победу 3:0 в матче против «Динамо» Киев за Суперкубок Украины.

«После сложного прошлого сезона без трофеев команда хорошо подготовилась. Мы знали, как важен этот трофей на старте сезона».

«Теперь мы чувствуем себя очень уверенно, и хотим выиграть Кубок Украины и чемпионат», - сказал Патрик.

Команды снова сыграют между собой 3 октября в матче УПЛ.