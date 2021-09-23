Роберто Де Дзерби пошел по пути Невио Скалы

Первый матч Роберто Де Дзерби против «Динамо» завершился триумфом итальянского наставника горняков. Он стал 9-м тренером, выигравшим Суперкубок Украины, в том числе 3-м из «Шахтера» после Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки.

К слову, из всех «коучей» оранжево-черных отпраздновать победу в премьерном матче против динамовцев ранее удавалось только соотечественнику Де Дзерби - Невио Скале.

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» против «Динамо»

Дата Ранг Тренер «Шахтера» Страна Тренер «Динамо» Счет 04.10.1992 ЧУ Валерий ЯРЕМЧЕНКО Украина Анатолий ПУЗАЧ 0:2 (г) 10.03.1995 ЧУ Владимир САЛЬКОВ Россия Владимир ОНИЩЕНКО 0:3 (г) 02.10.1995 ЧУ Валерий РУДАКОВ Украина Йожеф САБО 2:3 (д) 22.05.1999 ЧУ Анатолий БЫШОВЕЦ Россия Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 0:0 (д) 29.11.1999 ЧУ Виктор ПРОКОПЕНКО Украина Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 0:0 (д) 26.05.2002 КУ Невио СКАЛА Италия Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 3:2 (г) 05.10.2003 ЧУ Бернд ШУСТЕР Германия Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 1:1 (г) 10.07.2004 СК Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 1:1, п. 5:6 (н) 16.07.2016 СК Паулу ФОНСЕКА Португалия Сергей РЕБРОВ 1:1, п. 3:4 (н) 28.07.2019 СК Луиш КАШТРУ Португалия Александр ХАЦКЕВИЧ 1:2 (н) 22.09.2021 СК Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Италия Мирча ЛУЧЕСКУ 3:0 (н)

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.