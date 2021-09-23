Роберто Де Дзерби пошел по пути Невио Скалы

Первый матч Роберто Де Дзерби против «Динамо» завершился триумфом итальянского наставника горняков. Он стал 9-м тренером, выигравшим Суперкубок Украины, в том числе 3-м из «Шахтера» после Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки.
К слову, из всех «коучей» оранжево-черных отпраздновать победу в премьерном матче против динамовцев ранее удавалось только соотечественнику Де Дзерби - Невио Скале.
Премьерные матчи тренеров «Шахтера» против «Динамо»
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер «Шахтера»
|
Страна
|
Тренер «Динамо»
|
Счет
|
04.10.1992
|
ЧУ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Украина
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
0:2 (г)
|
10.03.1995
|
ЧУ
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Россия
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
0:3 (г)
|
02.10.1995
|
ЧУ
|
Валерий РУДАКОВ
|
Украина
|
Йожеф САБО
|
2:3 (д)
|
22.05.1999
|
ЧУ
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
Россия
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
0:0 (д)
|
29.11.1999
|
ЧУ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Украина
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
0:0 (д)
|
26.05.2002
|
КУ
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
3:2 (г)
|
05.10.2003
|
ЧУ
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
1:1 (г)
|
10.07.2004
|
СК
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
1:1, п. 5:6 (н)
|
16.07.2016
|
СК
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Сергей РЕБРОВ
|
1:1, п. 3:4 (н)
|
28.07.2019
|
СК
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
1:2 (н)
|
22.09.2021
|
СК
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3:0 (н)
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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