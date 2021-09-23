Роберто Де Дзерби пошел по пути Невио Скалы

Из всех тренеров «Шахтера» только итальянцы побеждали «Динамо» в первом матче

  • 23.09.2021 10:02
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  • 1 комментарий
Роберто Де Дзерби пошел по пути Невио Скалы
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Первый матч Роберто Де Дзерби против «Динамо» завершился триумфом итальянского наставника горняков. Он стал 9-м тренером, выигравшим Суперкубок Украины, в том числе 3-м из «Шахтера» после Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки.

К слову, из всех «коучей» оранжево-черных отпраздновать победу в премьерном матче против динамовцев ранее удавалось только соотечественнику Де Дзерби - Невио Скале.

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» против «Динамо»

Дата

Ранг

Тренер «Шахтера»

Страна

Тренер «Динамо»

Счет

04.10.1992

ЧУ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Украина

Анатолий ПУЗАЧ

0:2 (г)

10.03.1995

ЧУ

Владимир САЛЬКОВ

Россия

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3 (г)

02.10.1995

ЧУ

Валерий РУДАКОВ

Украина

Йожеф САБО

2:3 (д)

22.05.1999

ЧУ

Анатолий БЫШОВЕЦ

Россия

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

0:0 (д)

29.11.1999

ЧУ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Украина

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

0:0 (д)

26.05.2002

КУ

Невио СКАЛА

Италия

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

3:2 (г)

05.10.2003

ЧУ

Бернд ШУСТЕР

Германия

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

1:1 (г)

10.07.2004

СК

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

1:1, п. 5:6 (н)

16.07.2016

СК

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Сергей РЕБРОВ

1:1, п. 3:4 (н)

28.07.2019

СК

Луиш КАШТРУ

Португалия

Александр ХАЦКЕВИЧ

1:2 (н)

22.09.2021

СК

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Мирча ЛУЧЕСКУ

3:0 (н)

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    SportsMan
    SportsMan, 23.09.2021 10:26
    0
    В общем, большинство тренеров Шахтера - лузеры! Даже из тех, кто выиграл, половина - по пенальти.
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