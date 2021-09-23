Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Такие победы помогают стать лучше»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Мецем» (2:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.
«Очень хорошо, что мы победили, потому что когда выигрываешь, всегда легче работается. Думаю, мы играли хорошо с самого начала, но потом немного сбавили обороты. Очень рад, что команда билась до конца и в итоге победила, проявив характер и дух.
Для команды важно строить что-то особенное и прибавлять. Такие победы помогают нам стать лучше, развиваться и строить то, что мы хотим.
В субботу предстоит тяжелый матч (с «Монпелье»), все соперники пытаются нас обыграть. Конечно, нам нужно быть готовыми, и, думаю, мы будем готовы», - сказал Почеттино.
Источник — ФК ПСЖ
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