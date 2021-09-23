Манчестер Юнайтед следит за фулбеком, которого не смог купить Шахтер

26-летний левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо, вероятно, входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб в течение последних месяцев уже дважды отправлял своего скаута на поединки «Бенфики», в которых участие принимал Гримальдо.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» решил вступить в гонку за Гримальдо после того, как «Лацио» и «Шахтер» отказались от возможности подписания футболиста. Итальянцев и украинцев отпугнула высокая цена на защитника, запрашиваемая «Бенфикой» - порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гримальдо провел 10 матчей за «Бенфику», в которых отличился 1 забитым мячом и 2 ассистами. Контракт испанца с португальским клубом рассчитан до лета 2023 года.