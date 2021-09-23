Андрей ПЯТОВ: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой»

37-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.
«Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.
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Команда, болельщики, всех с победой», - написал Пятов в Instagram.
Источник — Sport.ua
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А вот Пятову краще против Динамо, с которыми он всю спортивную жизнь соперничает.)
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