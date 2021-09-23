Андрей ПЯТОВ: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой»

Вратарь «Шахтера» доволен победой над «Динамо»

  • 23.09.2021 07:32
  • 1210 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой»
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

37-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.

Команда, болельщики, всех с победой», - написал Пятов в Instagram.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    tiger tiger
    tiger tiger, 23.09.2021 08:03
    +1
    vital, 23.09.2021 08:00
    Краще б Пятов в ЛЧ на нуль відстояв. А то там побиття рекорду Акінфеєва не за горами. Скільки там у Пятова матчів поспіль із пропущеними голами в ЛЧ? По відчуттям десь під 30. У Трубіна і то сухих матчів було кілька: 2 з Інтером і з Реалом.
    Краще для тебя? Так и Динамо проиграло 0:2 тому же Шерифу в ЛЕ.
    А вот Пятову краще против Динамо, с которыми он всю спортивную жизнь соперничает.)
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    vital
    online
    vital, 23.09.2021 08:00
    -1
    tiger tiger, 23.09.2021 07:53
    Отстоять на НОЛЬ с чемпиончиком лучески в 37 лет это надо уметь!
    Краще б Пятов в ЛЧ на нуль відстояв. А то там побиття рекорду Акінфеєва не за горами. Скільки там у Пятова матчів поспіль із пропущеними голами в ЛЧ? По відчуттям десь під 30. У Трубіна і то сухих матчів було кілька: 2 з Інтером і з Реалом.
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    Fedorenkoigor
    Fedorenkoigor, 23.09.2021 07:57
    -2
    Наверное это уже твой последний трофей
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    tiger tiger
    tiger tiger, 23.09.2021 07:53
    +1
    Отстоять на НОЛЬ с чемпиончиком лучески в 37 лет это надо уметь!
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    tiger tiger
    tiger tiger, 23.09.2021 07:52
    0
    Тем более, что у Пятова на спине была цифра 30!
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 07:46
    +1
    ВЫЫЫ САМААЕ СЛАБАЯ ЗВЕНО
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 07:45
    +1
    заканчивай карьеру, шут.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 07:45
    +1
    твоей заслуги в этом нет кучерявый, просто не было моментов где тебе били бы в мёртвые зоны.
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