Андрей ПЯТОВ: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой»

37-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.

⠀

Команда, болельщики, всех с победой», - написал Пятов в Instagram.