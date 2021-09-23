ЗАХОВАЙЛО: «Вопрос времени, когда Шахтер Де Дзерби изучат и накажут»

Специалист высказался о поединке за Суперкубок Украины

  • 23.09.2021 06:50
  • 1384 просмотра
  • 5 комментариев
ЗАХОВАЙЛО: «Вопрос времени, когда Шахтер Де Дзерби изучат и накажут»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Неожиданный результат, и очень неприятный для киевлян. Ничего не остается как поздравить «горняков» с победой. Я уже привык и зрительно адаптировался к стилю Де Дзерби. Скажу откровенно, он мне не нравится. Я не люблю стоячий футбол при розыгрышах мяча на своей половине. И вопрос времени, когда «Шахтер» изучат и начнут наказывать. 

По игре «Динамо» – пропущенный мяч полностью изменил тактику на игру, были вынуждены раскрыться.  Забей киевляне первыми, счет был бы обратным. Надо спокойно проанализировать игру и двигаться дальше», - написал Заховайло в Facebook.

Источник — Facebook

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PerezdeCuellar
    online
    PerezdeCuellar, 23.09.2021 07:26
    0
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 07:13
    Непогано би було б ще раз покарати Динамо з тим же рахунком 3:0 через 10 днів вже в чемпіонаті
    Ну, через 10 діб в нас ще пуканчики не заживляться, а ось повесні ми вас чпокнемо дуже ухвало! Супряга набере кондиції, Будулайко вилікується остаточно і перед фіналом Ліги Чампіонов, ми вас вдуємо заздалегіть!
    Ссылка
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 07:13
    -2
    Непогано би було б ще раз покарати Динамо з тим же рахунком 3:0 через 10 днів вже в чемпіонаті
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    Primovokatus
    Primovokatus, 23.09.2021 07:05
    -3
    Так же обстоят дела и с Динамо.))
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    maksim146
    maksim146, 23.09.2021 07:00
    -1
    Мудило...
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 06:56
    -2
    А нам і часу не треба, щоб вивчити за кого ти глотку рвеш
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