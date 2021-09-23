ЗАХОВАЙЛО: «Вопрос времени, когда Шахтер Де Дзерби изучат и накажут»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Неожиданный результат, и очень неприятный для киевлян. Ничего не остается как поздравить «горняков» с победой. Я уже привык и зрительно адаптировался к стилю Де Дзерби. Скажу откровенно, он мне не нравится. Я не люблю стоячий футбол при розыгрышах мяча на своей половине. И вопрос времени, когда «Шахтер» изучат и начнут наказывать.

По игре «Динамо» – пропущенный мяч полностью изменил тактику на игру, были вынуждены раскрыться. Забей киевляне первыми, счет был бы обратным. Надо спокойно проанализировать игру и двигаться дальше», - написал Заховайло в Facebook.