Ман Юнайтед проиграл Вест Хэму на Олд Траффорд впервые с 2007 года

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Для МЮ это первое поражение «Вест Хэму» на «Олд Траффорд» с 2007 года.

Стоит отметить, что в составе победителей весь матч отыграл украинский вингер Андрей Ярмоленко. Лидер сборной Украины запомнился попаданием в штангу ударом примерно с 11-метровой отметки после навеса с фланга.

В 1/8 финала «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Сити».