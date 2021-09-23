Ман Юнайтед проиграл Вест Хэму на Олд Траффорд впервые с 2007 года

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Для МЮ это первое поражение «Вест Хэму» на «Олд Траффорд» с 2007 года.
Стоит отметить, что в составе победителей весь матч отыграл украинский вингер Андрей Ярмоленко. Лидер сборной Украины запомнился попаданием в штангу ударом примерно с 11-метровой отметки после навеса с фланга.
В 1/8 финала «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Сити».
Источник — Opta
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