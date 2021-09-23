Адвокат Хохлова: «Потребовали от Facebook 150 миллионов»

Главный тренер «Ротора» надеется на щедрую компенсацию от американской компании

  • 23.09.2021 04:29
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  • 1 комментарий
Адвокат Хохлова: «Потребовали от Facebook 150 миллионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook

О подробностях иска рассказала адвокат Хохлова Анна Варганова.

«Подать в суд — инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей (примерно $5,6 миллиона — прим. ред.) в качестве компенсации за моральный вред. Дмитрий — публичный, медийный человек. А Facebook просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы Facebook перестал блокировать фамилию Хохлов.

Мы уже подали запрос в компанию Facebook, но на данный момент никакого ответа не получили. 5 октября в Солнцевском районном суде Москвы состоится заседание по иску Дмитрия Валерьевича. После этого суд направит решение в Министерство юстиции США, чтобы их уведомить. Там очень сложная система уведомлений», — отметила Варганова.

Источник — Sport24.ru

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 23.09.2021 04:59
    0
    От хитрожопый скаленовстовательный кацап,решил срубить бабло у нищего загнивающего запада не выходя из хуловского хлева.
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