Адвокат Хохлова: «Потребовали от Facebook 150 миллионов»

45-летний главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook.

О подробностях иска рассказала адвокат Хохлова Анна Варганова.

«Подать в суд — инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей (примерно $5,6 миллиона — прим. ред.) в качестве компенсации за моральный вред. Дмитрий — публичный, медийный человек. А Facebook просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы Facebook перестал блокировать фамилию Хохлов.

Мы уже подали запрос в компанию Facebook, но на данный момент никакого ответа не получили. 5 октября в Солнцевском районном суде Москвы состоится заседание по иску Дмитрия Валерьевича. После этого суд направит решение в Министерство юстиции США, чтобы их уведомить. Там очень сложная система уведомлений», — отметила Варганова.