Бей Цукерберга! Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook.



Специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может использовать ни Instagram, ни Facebook.



«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.



В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.