Бей Цукерберга! Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер «Ротора» не может пользоваться соцсетями

  • 22.09.2021 14:10
  • 951 просмотр
  • 5 комментариев
Бей Цукерберга! Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии
© Sportbox.ru. Дмитрий Хохлов

Главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. 
 
Специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может использовать ни Instagram, ни Facebook.
 
«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.
 
В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.

Источник — Octagon

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    Comrade Me, 22.09.2021 14:47
    0
    Зачем ему западные соцсети?
    У него же есть вконтакте и одноклассники со встроенным товарищем майором
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
    Voxa Hvedyk, 22.09.2021 14:41
    +2
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 22.09.2021 14:40
    +1
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 22.09.2021 14:15
    +2
    я не могу у меня пупок болит.
    Астанавитесь
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    1927FCDK1927
    1927FCDK1927, 22.09.2021 14:14
    +2
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