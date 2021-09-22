Бей Цукерберга! Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook.
Специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может использовать ни Instagram, ни Facebook.
«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.
В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.
Источник — Octagon
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