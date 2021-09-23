Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шахтер — удивил, Динамо — чуть разочаровало»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.
«Шахтер» — с заслуженной победой в Суперкубке! «Шахтер» — удивил, «Динамо» — чуть разочаровало», — написал Левченко после матча.
Шахтер с заслуженной победой в Суперкубке! Шахтер- удивил, Динамо- чуть разочаровало.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 22, 2021
Источник — Twitter
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