Сергей КРИВЦОВ: «С важной победой! Кубок наш!»

Защитник «Шахтера» подвел итоги поединка с киевским «Динамо» (3:0)

  • 23.09.2021 02:49
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Сергей КРИВЦОВ: «С важной победой! Кубок наш!»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

30-летний украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«С важной победой! Кубок наш!

Колян, браво! Характер», — написал Сергей после матча.

«Еще пошумим», — прокомментировал фотографию голкипер «горняков» Андрей Пятов.

Кривцов вышел на замену вместо Исмаили на 67-й минуте встречи.

Источник — Instagram

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