Сергей КРИВЦОВ: «С важной победой! Кубок наш!»

30-летний украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями о победе над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.
«С важной победой! Кубок наш!
Колян, браво! Характер», — написал Сергей после матча.
«Еще пошумим», — прокомментировал фотографию голкипер «горняков» Андрей Пятов.
Кривцов вышел на замену вместо Исмаили на 67-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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