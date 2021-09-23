Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это был больше, чем матч»

Футболист «Шахтера» доволен победой над «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины (3:0)

  • 23.09.2021 01:47
  • 297 просмотров
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это был больше, чем матч»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

32-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.

Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда», — написал Тарас после игры.

Степаненко вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Маркоса Антонио на 78-й минуте встречи.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Roger
    Roger, 23.09.2021 02:42
    0
    В том то и дело что это был обычный матч. Суперкубок никогда не был чем-то значимым. Матч чемпионата и то более важен, так как в нем может быть разыгранно чемпионство по итогу.
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    Liverpool
    Liverpool, 23.09.2021 02:16
    -1
    Молодец Тарас, вот это футбол!
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