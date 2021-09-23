Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это был больше, чем матч»

32-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.
«Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.
Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда», — написал Тарас после игры.
Степаненко вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Маркоса Антонио на 78-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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