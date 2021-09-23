Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это был больше, чем матч»

32-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Это был больше, чем матч. Мы выложились на полную.

Поздравляю всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда», — написал Тарас после игры.

Степаненко вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Маркоса Антонио на 78-й минуте встречи.