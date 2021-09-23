Артем ФРАНКОВ: «Все по делу, никаких оговорок и оправданий»

Специалист поделился мнением о победе «Шахтера» над «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины

  • 23.09.2021 01:01
  • 657 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Все по делу, никаких оговорок и оправданий»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги победы донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Болельщикам «Шахтера» — поздравления. Все по делу, никаких оговорок и оправданий. Дальнейшее покажет сезон. Не перепразднуйте», — написал Франков после матча.

Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 01:56
    0
    Шахтар зараз на дві голови сильніший за ДК
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 23.09.2021 01:29
    +1
    Не перепраздуйте говорит. Это вы перепраздновали. Харьков в УПЛ идет. Очнитесь. Вам торба в некст сезоне. Будете опять 7 лет без побед и это минимум!!!!!!!!!
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    rus
    rus, 23.09.2021 01:17
    0
    Не может быть.
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