Артем ФРАНКОВ: «Все по делу, никаких оговорок и оправданий»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги победы донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.
«Болельщикам «Шахтера» — поздравления. Все по делу, никаких оговорок и оправданий. Дальнейшее покажет сезон. Не перепразднуйте», — написал Франков после матча.
Источник — Telegram
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