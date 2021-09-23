ДЕ ДЗЕРБИ: «Луческу в каждом матче прибавляет в своем давлении на арбитров»

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0).

Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби завоевал первый трофей с командой и дал послематчевую пресс-конференцию.

– Что вы сказали своей команде, что она вышла на игру такой агрессивной?

– Мы – «Шахтер», престижный клуб, который много выиграл. Но в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. В команде у нас собраны сильные футболисты – они должны прибавить в смелости, в характере. Если это произойдет, то разница между нами и «Динамо» уменьшится. Вот эти слова я и произнес команде.

– Не слишком ли высоким был градус эмоциональной заряженности вашей команды?

– Я очень люблю работать над тактикой, но если нет необходимого уровня эмоций, то тактика и техника не очень помогают. У команды должны быть не только мозги, но и сердце.

– Удивились ли появлению в стартовом составе «Динамо» Супряги?

– Супряга – сильный футболист. И «Динамо» – сильная команда. Которая три раза подряд завоевывала Суперкубок Украины. Которая выиграла прошлый чемпионат с 11-очковым отрывом от «Шахтера». У которой есть Луческу. Он, наверное, в Украине выиграл больше всех. Для нас это мастер. Не важно, кто играет у мастера.

– Как прокомментируете слова Луческу о том, что сегодня со стороны скамейки «Шахтера» не было уважения по отношению к «Динамо»?

– Я уважаю всех. Но если Луческу говорит то, что он сказал, но не говорит, что в каждом матче он прибавляет в своем давлении на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю. «Динамо» – важная команда, но и «Шахтер» – тоже. Я никогда не давлю на арбитров. И мне не нравится, если остальные думают, что я дурак.