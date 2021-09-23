ДЕ ДЗЕРБИ: «Теперь перед каждым поединком буду ломать Матвиенко голову»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, комментируя победу над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины, пошутил в ответ на просьбу рассказать о травме защитника Николая Матвиенко:
«Матвиенко — грандиозный футболист! Я хочу видеть его таким всегда. Его уровень очень высокий, характер тоже очень сильный. Я уже сказал ему, что буду теперь перед каждой игрой ломать ему голову».
Выиграв Суперкубок, «Шахтер» приблизился к «Динамо» по трофеям в независимой Украине. У донецкого клуба суммарно стало 36 титулов, на два меньше, чем у киевлян.
Источник — Sport.ua
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