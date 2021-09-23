Александр КАРАВАЕВ: «Шахтер полностью переиграл нас»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины:

«Шахтер полностью переиграл нас. Да, у нас были моменты, но соперник был очень дисциплинированным. Мы сыграли не так, как хотели и могли.

Наш тренер еще до матча знает почти все. Все, что он говорит, сбывается в каждом матче. Он говорил, что соперник будет очень мотивирован, потому что в прошлом сезоне мы выиграли все трофеи. Они очень хотели выиграть. Мы не опустили руки, но не сыграли в тот футбол, в который умеем. Наверно, не до конца выполнили тренерскую установку.

До первого пропущенного гола у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Это была игра до первого гола. Мы пытались переломить ход встречи, но нам не удалось.

Не скажу, что «Шахтер» при Де Дзерби сильно изменился, но есть несколько изменений. В некоторых местах они стали по-другому играть, крайние защитники идут в центр, пытаясь запутать соперника. Мы это разобрали, но мы встречали их недостаточно агрессивно».