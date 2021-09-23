Александр КАРАВАЕВ: «Шахтер полностью переиграл нас»

Защитник «Динамо» - о поражении от «Шахтера»

  • 23.09.2021 00:15
  • 896 просмотров
  • 4 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Шахтер полностью переиграл нас»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины:

«Шахтер полностью переиграл нас. Да, у нас были моменты, но соперник был очень дисциплинированным. Мы сыграли не так, как хотели и могли.

Наш тренер еще до матча знает почти все. Все, что он говорит, сбывается в каждом матче. Он говорил, что соперник будет очень мотивирован, потому что в прошлом сезоне мы выиграли все трофеи. Они очень хотели выиграть. Мы не опустили руки, но не сыграли в тот футбол, в который умеем. Наверно, не до конца выполнили тренерскую установку.

До первого пропущенного гола у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Это была игра до первого гола. Мы пытались переломить ход встречи, но нам не удалось.

Не скажу, что «Шахтер» при Де Дзерби сильно изменился, но есть несколько изменений. В некоторых местах они стали по-другому играть, крайние защитники идут в центр, пытаясь запутать соперника. Мы это разобрали, но мы встречали их недостаточно агрессивно».

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 00:47
    -2
    Да, и так будет всегда.
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    cucumber
    online
    cucumber, 23.09.2021 00:27
    +3
    Респект Караваеву за адекватность!
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 00:21
    -6
    Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
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    vishu
    vishu, 23.09.2021 00:20
    0
    ой ну кого там переграв? рахунок не по грі. ви мали робити 0:2 за перші 20 хвилин, були два гольові моменти. і тоді рахунок теж був би з трьома голами, але вже на користь Динамо. от і все. по моментам рівна гра, просто кроти свої забили, а Динамо не змогло. і все. ось і вся різниця.
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