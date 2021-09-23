Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мои игроки должны больше верить в себя»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу 3:0 над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины:

«Я очень счастлив, рад за команду, потому что в прошлом сезоне они ничего не выиграли. Рад за клуб, за президента, менеджеров, которые верили в меня. Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически.

В субботу нас ждет очень важный матч в чемпионате, и мы должны к нему правильно готовиться. Даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня играли очень хорошо.

Наша мотивация? В футбол играют ногами, но без сердца никуда. Мои игроки должны больше верить в себя. У них в прошлом сезоне не все получилось, но они – очень сильные игроки.

Матвиенко – прекрасный футболист. Я хочу всегда видеть его на поле таким, как сегодня. Его уровень очень высокий, также у него очень сильный характер. Я в шутку сказал, что в следующий раз тоже сломаю ему голову.

Словесная перепалка с Вукоевичем? Если это необходимо, то мы тоже готовы к этому.

«Динамо» - очень сильная команда, они чемпионы прошлого сезона. У них тренер, который выиграл очень много трофеев, он мастер. Они – фавориты следующего матча. Но у «Шахтера» большая история, мы должны показать, что мы на правильном месте и должны играть с еще большей мотивацией».