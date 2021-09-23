Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мои игроки должны больше верить в себя»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу 3:0 над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины:
«Я очень счастлив, рад за команду, потому что в прошлом сезоне они ничего не выиграли. Рад за клуб, за президента, менеджеров, которые верили в меня. Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически.
В субботу нас ждет очень важный матч в чемпионате, и мы должны к нему правильно готовиться. Даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня играли очень хорошо.
Наша мотивация? В футбол играют ногами, но без сердца никуда. Мои игроки должны больше верить в себя. У них в прошлом сезоне не все получилось, но они – очень сильные игроки.
Матвиенко – прекрасный футболист. Я хочу всегда видеть его на поле таким, как сегодня. Его уровень очень высокий, также у него очень сильный характер. Я в шутку сказал, что в следующий раз тоже сломаю ему голову.
Словесная перепалка с Вукоевичем? Если это необходимо, то мы тоже готовы к этому.
«Динамо» - очень сильная команда, они чемпионы прошлого сезона. У них тренер, который выиграл очень много трофеев, он мастер. Они – фавориты следующего матча. Но у «Шахтера» большая история, мы должны показать, что мы на правильном месте и должны играть с еще большей мотивацией».
Источник — Sport.ua
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1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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итальянский юмор, но у нас за такие шутки самому сломают голову.
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