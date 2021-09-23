Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мои игроки должны больше верить в себя»

Наставник «Шахтера» - о завоевании Суперкубка Украины

  • 23.09.2021 00:04
  • 1100 просмотров
  • 6 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мои игроки должны больше верить в себя»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу 3:0 над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины:

«Я очень счастлив, рад за команду, потому что в прошлом сезоне они ничего не выиграли. Рад за клуб, за президента, менеджеров, которые верили в меня. Рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически.

В субботу нас ждет очень важный матч в чемпионате, и мы должны к нему правильно готовиться. Даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня играли очень хорошо.

Наша мотивация? В футбол играют ногами, но без сердца никуда. Мои игроки должны больше верить в себя. У них в прошлом сезоне не все получилось, но они – очень сильные игроки.

Матвиенко – прекрасный футболист. Я хочу всегда видеть его на поле таким, как сегодня. Его уровень очень высокий, также у него очень сильный характер. Я в шутку сказал, что в следующий раз тоже сломаю ему голову.

Словесная перепалка с Вукоевичем? Если это необходимо, то мы тоже готовы к этому.

«Динамо» - очень сильная команда, они чемпионы прошлого сезона. У них тренер, который выиграл очень много трофеев, он мастер. Они – фавориты следующего матча. Но у «Шахтера» большая история, мы должны показать, что мы на правильном месте и должны играть с еще большей мотивацией».

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 23.09.2021 00:29
    +5
    Роскошный матч! Переиграли по всем статьям! Брависсимо!
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 00:16
    +5
    Дзерби респект! Переиграл Луча по всем статьям.
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    tiger tiger
    tiger tiger, 23.09.2021 00:14
    +3
    Надо добиться, что бы из двух моментов, один реализовывался на 100%! И успех придёт.
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    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 00:08
    +5
    Роберто х не скажет.
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 00:08
    +2
    3:0, як я і прогнозував! Голосував на спорт уа в опитуванні за велику перемогу Шахтаря. Кілька висновків після гри:
    1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
    2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
    3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
    4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 00:06
    -7
    Перед матчем я в шутку сказал, что в следующий раз сломаю ему голову.
    ---
    итальянский юмор, но у нас за такие шутки самому сломают голову.
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