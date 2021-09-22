Мирча ЛУЧЕСКУ: «Праздник был испорчен агрессивным поведением Шахтера»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины:

«Нечего комментировать, «Шахтер» был лучше. Эта игра могла бы и не состояться, ведь мы и чемпионы, и обладатели Кубка. «Шахтер» сегодня больше хотел добиться успеха.

У нас тоже были хорошие возможности в начале игры. В такой игре первый гол решает многое, и мы могли его забить, тогда все было бы по-другому. Но первыми пропустили мы, и после этого стало сложно играть. Сегодня они были индивидуально сильнее нас.

Что мне не понравилось – так это атмосфера. Не понимаю, почему все так агрессивно вели себя. Они выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю их с победой, но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть, я предупреждал игроков. У нас были моменты, но мы их не реализовали и дали им почувствовать уверенность.

Наши замены? Игроки вышли, когда счет уже был 0:3. Было уже трудно что-то исправить.

Надеюсь, в нашем следующем матче будет меньше агрессии. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением представителей «Шахтера». Давно не видел столько агрессии, это неуважение к нам как к команде».