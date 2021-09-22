Мирча ЛУЧЕСКУ: «Праздник был испорчен агрессивным поведением Шахтера»

Наставник «Динамо» - о матче за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 23:48
  • 1142 просмотра
  • 7 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Праздник был испорчен агрессивным поведением Шахтера»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины:

«Нечего комментировать, «Шахтер» был лучше. Эта игра могла бы и не состояться, ведь мы и чемпионы, и обладатели Кубка. «Шахтер» сегодня больше хотел добиться успеха.

У нас тоже были хорошие возможности в начале игры. В такой игре первый гол решает многое, и мы могли его забить, тогда все было бы по-другому. Но первыми пропустили мы, и после этого стало сложно играть. Сегодня они были индивидуально сильнее нас.

Что мне не понравилось – так это атмосфера. Не понимаю, почему все так агрессивно вели себя. Они выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю их с победой, но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть, я предупреждал игроков. У нас были моменты, но мы их не реализовали и дали им почувствовать уверенность.

Наши замены? Игроки вышли, когда счет уже был 0:3. Было уже трудно что-то исправить.

Надеюсь, в нашем следующем матче будет меньше агрессии. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением представителей «Шахтера». Давно не видел столько агрессии, это неуважение к нам как к команде».

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    vishu, 22.09.2021 23:58
    0
    кияни і без дубля зб. бразил завдавали чималого клопоту захисту Шахти. тільки пофартило кротам, що не забили. але з таким захистом Інтер просто познущається над ними ((
    та і Динамо своє від німців отримає. а от на матчі проти Барси у мене великі надії. там шансів на очки буде куди більше.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 22.09.2021 23:57
    -1
    newport, 22.09.2021 23:51
    Динамо Киев - ЧЕМПИОН!!!
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    vishu
    vishu, 22.09.2021 23:56
    +1
    але Бойка тра на вихід. у 2 із 3 голів є його вина. має грати Бущан далі і в чемпі, і в ЛЧ. на заміну Нещерета, який, вважаю, може вирости у дуже хорошого воротаря.
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    mrhami
    mrhami, 22.09.2021 23:54
    -2
    бразилия украина 3-0
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    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:53
    -3
    Румын в своём репертуаре.
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    newport
    newport, 22.09.2021 23:51
    -1
    Динамо Киев - ЧЕМПИОН!!!
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    vishu
    vishu, 22.09.2021 23:50
    0
    лукавить Луч трохи. єдине, в чому Шахта була кращою - реалізація моментів. у Динамо їх було не менше, але реалізація підкачала, вже вкотре. окрім цього гра була рівною.
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