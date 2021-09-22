Оценки матча Шахтер – Динамо. Лучшими игроками стали Траоре и Педриньо

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими игроками стали Лассина Траоре и Педриньо (по 7.5).
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Динамо» – 3:0:
Замены «Шахтера»: Кривцов – 6,5; Соломон – 6,0; М.Антонио – б/о; Сикан – б/о; Конопля – б/о.
Замены «Динамо»: Гармаш – 6,0; Андриевский – 5,5; Караваев – 5,0; Витиньо – 5,5.
Источник — Sport.ua
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