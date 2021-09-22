Оценки матча Шахтер – Динамо. Лучшими игроками стали Траоре и Педриньо

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua в игре за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 23:30
  • 689 просмотров
  • 4 комментария
Оценки матча Шахтер – Динамо. Лучшими игроками стали Траоре и Педриньо
© ФК Динамо Киев

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0). 

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими игроками стали Лассина Траоре и Педриньо (по 7.5).

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Динамо» – 3:0:

  

Замены «Шахтера»: Кривцов – 6,5; Соломон – 6,0; М.Антонио – б/о; Сикан – б/о; Конопля – б/о.

Замены «Динамо»: Гармаш – 6,0; Андриевский – 5,5; Караваев – 5,0; Витиньо – 5,5.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:53
    0
    Браво всем игрокам Шахтёра!
    Ссылка
    Barack
    Barack, 22.09.2021 23:49
    -4
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 23:42
    лучший деградцков!
    Убогое ты уже напилось с горя? Иди проспись через неделю опять дырявых нагнут, так что готовь свой организм
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 23:42
    0
    tiger tiger, 22.09.2021 23:40
    Лучший - Пятов!
    лучший деградцков!
    Ссылка
    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 23:40
    -1
    Лучший - Пятов!
    Ссылка
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