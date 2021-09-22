Диего СИМЕОНЕ: «Гризманн был очень рад вернуться в Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне рассказал об адаптации Антуана Гризманна после возвращения в клуб:
«Все нормально. Он был очень рад вернуться. Он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико», который отличается от того, из которого он ушел.
Но не сомневаюсь, что в итоге получится то, на что мы рассчитываем. Нам повезло, что он у нас есть.
Мы находимся на пути, по которому каждый игрок должен адаптироваться. Это не только Гризманн, но и Родриго де Пауль. Антуан выступил очень хорошо. Он пришел в команду, чтобы дать нам больше стабильности».
Источник — Marca
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