Диего СИМЕОНЕ: «Гризманн был очень рад вернуться в Атлетико»

Наставник «Атлетико» - об адаптации французского форварда

  • 22.09.2021 23:26
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Диего СИМЕОНЕ: «Гризманн был очень рад вернуться в Атлетико»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне рассказал об адаптации Антуана Гризманна после возвращения в клуб:

«Все нормально. Он был очень рад вернуться. Он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико», который отличается от того, из которого он ушел.

Но не сомневаюсь, что в итоге получится то, на что мы рассчитываем. Нам повезло, что он у нас есть.

Мы находимся на пути, по которому каждый игрок должен адаптироваться. Это не только Гризманн, но и Родриго де Пауль. Антуан выступил очень хорошо. Он пришел в команду, чтобы дать нам больше стабильности».

Источник — Marca

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