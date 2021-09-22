Шахтер громит Динамо: Траоре оформил дубль, Алан Патрик разрядил пушку

Во втором тайме донецкая команда дважды поймала соперника на контратаках

  • 22.09.2021 22:29
  • 3797 просмотров
  • 4 комментария
Шахтер громит Динамо: Траоре оформил дубль, Алан Патрик разрядил пушку
© ФК Шахтер Донецк

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо». 

Во втором тайме донецкая команда дважды поймала соперника на контратаках. Сначала Траоре оформил дубль после идеального прострела Исмаили (2:0), а затем Алан Патрик в быстром отрыве разрядил пушку под перекладину (3:0).

ГОЛ! 2:0. Лассина Траоре, 54 мин.

ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 61 мин.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
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    Fragma1
    Fragma1, 22.09.2021 23:02 (изменен)
    -2
    Бойко гудбай- это тело думаю мы постоянно будем видеть на банке.
    Цыганков - главный деградант, просто пустое место.
    Даже выделить нет кого у ДК!
    Все кто вещает, какой дзерби великий- этот дибил впервые поставил оптимальный основной состав! ШД с заслуженной победой, ДК спустится с небес! Суркису вместо премий нужно форварда покупать да и вообще усиливать состав. Ждём порку во вторник среду и четверг- там будет очередная демонстрация нашего уровня
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 22.09.2021 22:59
    0
    Кілька висновків після гри:
    1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
    2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
    3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
    4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 22:43
    0
    Вадим Острадчук, 22.09.2021 22:38
    самое обидное в этом все,что защита дырявая и у одних и у других,и сборной от этого совсем не сладко будет,нет нормальных украинских защитников которые вызывают уверенность в этой позиции
    цыц, сектанты верят в своих столбов, забарного и сироту. они уже забыли про мегаперспективного с их слов попова, у них теперь новая вера
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    Вадим Острадчук
    Вадим Острадчук, 22.09.2021 22:38
    +3
    самое обидное в этом все,что защита дырявая и у одних и у других,и сборной от этого совсем не сладко будет,нет нормальных украинских защитников которые вызывают уверенность в этой позиции
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