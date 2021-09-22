Шахтер громит Динамо: Траоре оформил дубль, Алан Патрик разрядил пушку

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Во втором тайме донецкая команда дважды поймала соперника на контратаках. Сначала Траоре оформил дубль после идеального прострела Исмаили (2:0), а затем Алан Патрик в быстром отрыве разрядил пушку под перекладину (3:0).
ГОЛ! 2:0. Лассина Траоре, 54 мин.
ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 61 мин.
Источник — Sport.ua
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Цыганков - главный деградант, просто пустое место.
Даже выделить нет кого у ДК!
Все кто вещает, какой дзерби великий- этот дибил впервые поставил оптимальный основной состав! ШД с заслуженной победой, ДК спустится с небес! Суркису вместо премий нужно форварда покупать да и вообще усиливать состав. Ждём порку во вторник среду и четверг- там будет очередная демонстрация нашего уровня
1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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