Шахтер громит Динамо: Траоре оформил дубль, Алан Патрик разрядил пушку

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Во втором тайме донецкая команда дважды поймала соперника на контратаках. Сначала Траоре оформил дубль после идеального прострела Исмаили (2:0), а затем Алан Патрик в быстром отрыве разрядил пушку под перекладину (3:0).

ГОЛ! 2:0. Лассина Траоре, 54 мин.

ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 61 мин.