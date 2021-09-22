Ярмоленко – в основе Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Украинец выйдет с первых минут в матче Кубка Лиги

  • 22.09.2021 21:14
  • 3262 просмотра
  • 4 комментария
Ярмоленко – в основе Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 22 сентября, «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Лиги на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет на поле с первых минут.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед» – Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес, Матич, Мата, Лингард, ван де Бек, Санчо, Марсьяль.

«Вест Хэм» – Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Ярмоленко, Лансини, Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.

В воскресенье команды встречались между собой в рамках АПЛ, и Ярмоленко, выйдя на замену, едва не спас «Вест Хэм» от поражения.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    wjjqngs4066
    online
    wjjqngs4066, 22.09.2021 22:15
    0
    Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат:-- https://recomend.is/AcniQ
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    Василь Лавренюк
    online
    Василь Лавренюк, 22.09.2021 22:14
    0
    Щоб поміняти думку тренера,потрібно робити дубль і при другому голі показати всім своїм видом типу "і хулі ти мене не ставиш"
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 21:26
    -12
    RoNIkyo, 22.09.2021 21:21
    Андрюха!!! Доведи, що вони неправі.
    у чому?
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    RoNIkyo
    RoNIkyo, 22.09.2021 21:21
    +9
    Андрюха!!! Доведи, що вони неправі.
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