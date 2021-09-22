Ярмоленко – в основе Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Сегодня, 22 сентября, «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Лиги на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет на поле с первых минут.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед» – Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес, Матич, Мата, Лингард, ван де Бек, Санчо, Марсьяль.

«Вест Хэм» – Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Ярмоленко, Лансини, Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.

В воскресенье команды встречались между собой в рамках АПЛ, и Ярмоленко, выйдя на замену, едва не спас «Вест Хэм» от поражения.