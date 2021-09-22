Венгер намекнул на возвращение к тренерской работе

Легендарный французский специалист может вернуться на скамейку

  • 22.09.2021 20:39
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Венгер намекнул на возвращение к тренерской работе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер намекнул на то, что может возобновить свою тренерскую деятельность:

«Иногда мы должны признать, что наши дни на каком-то этапе подходят к концу. Я не исключаю возвращения к работе тренером, но я полностью сосредоточен на своей деятельности в ФИФА и не слишком беспокоюсь об остальном.

Всегда есть люди, которые говорят: «Ты слишком стар», поэтому во время ухода из «Арсенала» я, может быть, подумал, что они правы. Но я в хорошей форме, и я еще окончательно не решил, что больше не буду работать тренером».

Источник — The Telegraph

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