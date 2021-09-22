Венгер намекнул на возвращение к тренерской работе

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер намекнул на то, что может возобновить свою тренерскую деятельность:

«Иногда мы должны признать, что наши дни на каком-то этапе подходят к концу. Я не исключаю возвращения к работе тренером, но я полностью сосредоточен на своей деятельности в ФИФА и не слишком беспокоюсь об остальном.

Всегда есть люди, которые говорят: «Ты слишком стар», поэтому во время ухода из «Арсенала» я, может быть, подумал, что они правы. Но я в хорошей форме, и я еще окончательно не решил, что больше не буду работать тренером».