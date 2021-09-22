Битва за Суперкубок Украины. Составы Шахтера и Динамо на матч

Де Дзерби и Луческу определили стартовые составы

  • 22.09.2021 19:57
  • 8874 просмотра
  • 43 комментария
Битва за Суперкубок Украины. Составы Шахтера и Динамо на матч
© shakhtar.com

Сегодня в 21:00 стартует матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо». Кроме того, это первое противостояние Роберто Де Дзерби против Мирчи Луческу.

В составе «Динамо» отметим появление в воротах Дениса Бойко, а также выход Владислава Супряги в основе.

Состав «Шахтера», в целом, не удивил.

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Педриньо, Траоре

В запасе: Шевченко, Конопля, Витао, Корниенко, Кривцов, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Супряга

В запасе: Бущан, Шабанов, Шепелев, Тымчик, Караваев, Гармаш, Андриевский, Вербич, Витиньо

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 20:50
    +2
    ZaE, 22.09.2021 20:48
    Суперкубок чого?
    Суперкубок Англии. Лестер-МС, 7 англичан на две команды. Это реалии футбола. Так что не скули, дебилоид
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 20:49
    +1
    ZaE, 22.09.2021 20:48
    Суперкубок чого?
    Тебя
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 22.09.2021 20:49
    +2
    ZaE, 22.09.2021 20:44
    9 українців Vs 3 українці, чемпіонат України... Ппц.
    И что? Мне фиолетово сколько украинцев, главное качество, кто сильнее тот и играет!
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 22.09.2021 20:48
    -2
    Calm, 22.09.2021 20:45
    Суперкубок
    Суперкубок чого?
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 22.09.2021 20:47
    0
    Face Control, 22.09.2021 20:00
    Сегодня вся Украина за Шахтёр, удачи лучшие!
    Яке ти тупориле, з мінусів не вилазиш, ти мазохіст?
    Ссылка
    Mazak
    Mazak, 22.09.2021 20:45
    0
    https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/22/678078/.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 20:45
    -1
    ZaE, 22.09.2021 20:44
    9 українців Vs 3 українці, чемпіонат України... Ппц.
    Суперкубок
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 22.09.2021 20:44
    -1
    9 українців Vs 3 українці, чемпіонат України... Ппц.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 20:41
    -1
    SEPULTARA, 22.09.2021 20:36
    Вот так то лучше, картинка с составом Динамо КИЕВ нашлась. Что то в стране всетаки меняется!
    NB тормозил долго
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 22.09.2021 20:39
    0
    Дзерби наконец-то адекватный состав додумался поставить. Вперёд ДК кротов нужно наказать, особенно макарона бесит!
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
    SEPULTARA, 22.09.2021 20:36
    +2
    Вот так то лучше, картинка с составом Динамо КИЕВ нашлась. Что то в стране всетаки меняется!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 20:36
    -2
    Орлов Михаил, 22.09.2021 20:25
    Не вся. Пчелы и совы за Динамо!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 20:34
    -3
    Вацка нет на футболах. Зато Еж сидит. Что выгнали Вацка?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 22.09.2021 20:31
    +2
    SEPULTARA, 22.09.2021 20:30
    Так и болейте тихо втроем, а за всю Украину не говорите, и мир вам будет
    Тихо болеть в 6-й палате не умеют
    Ссылка
    chmohtar
    chmohtar, 22.09.2021 20:31
    +1
    Самый позорный клуб восточный Европы сольёт Динамо😁
    Ссылка
    chmohtar
    chmohtar, 22.09.2021 20:30
    -1
    Фк педриньи должны получить полный рот😂
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
    SEPULTARA, 22.09.2021 20:30
    +2
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 20:27
    тебе что кто-то мешает болеть за твою дыру? вы болеете за Аталанту в составе которой один Малиновский, а трое украинцев в составе шахты вам мало
    Так и болейте тихо втроем, а за всю Украину не говорите, и мир вам будет
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 20:29
    -3
    stopor2016, 22.09.2021 20:08
    А выиграют-то - лучшие !
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 22.09.2021 20:27
    +2
    MaKs777_pasiv_foreve, 22.09.2021 20:24
    Не просто лучше, а самые лучшие.
    Респект за аву!!!)))
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 20:27
    -3
    SEPULTARA, 22.09.2021 20:25
    Старий Пятов, пристарілий Степаненко і огурчик Матвієнко ось і усі українці у складі Шахтер (Гояіненсе), то за кого українцям там вболівати? За Дуду чи за Марлона Брандо?
    тебе что кто-то мешает болеть за твою дыру? вы болеете за Аталанту в составе которой один Малиновский, а трое украинцев в составе шахты вам мало
    Ссылка
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