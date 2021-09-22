Битва за Суперкубок Украины. Составы Шахтера и Динамо на матч

Сегодня в 21:00 стартует матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо». Кроме того, это первое противостояние Роберто Де Дзерби против Мирчи Луческу.

В составе «Динамо» отметим появление в воротах Дениса Бойко, а также выход Владислава Супряги в основе.

Состав «Шахтера», в целом, не удивил.

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Педриньо, Траоре

В запасе: Шевченко, Конопля, Витао, Корниенко, Кривцов, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Супряга

В запасе: Бущан, Шабанов, Шепелев, Тымчик, Караваев, Гармаш, Андриевский, Вербич, Витиньо