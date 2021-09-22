Сергей ПАЛКИН: «Главное для Шахтера - выиграть Суперкубок у Динамо»

«Шахтер», который в минувшем сезоне остался без трофеев, рассчитывает сегодня в битве с «Динамо» выиграть Суперкубок Украины.
«Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное».
«Это же «Динамо», матч за Суперкубок. О чем тут говорить», - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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А главное для Шахтёра - выиграть матч в чемпионате! Я это ясно без бутылки.
пусть победит сильнейший ну честно
На раньше многие не успели бы.
пусть победит сильнейший ну честно
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