Сергей ПАЛКИН: «Главное для Шахтера - выиграть Суперкубок у Динамо»

Генеральный директор рассчитывает на трофей

  • 22.09.2021 17:45
  • 1970 просмотров
  • 14 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Главное для Шахтера - выиграть Суперкубок у Динамо»
© shakhtar.com

«Шахтер», который в минувшем сезоне остался без трофеев, рассчитывает сегодня в битве с «Динамо» выиграть Суперкубок Украины.

«Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное».

«Это же «Динамо», матч за Суперкубок. О чем тут говорить», - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Матч начнется сегодня, старт в 21:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 19:21
    0
    Пусть так думают остальные.
    А главное для Шахтёра - выиграть матч в чемпионате! Я это ясно без бутылки.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.09.2021 19:21
    -1
    Westwood., 22.09.2021 18:16
    я надеюсь будет зрелище в виде футбола
    пусть победит сильнейший ну честно
    Звучит как кротам снова сосать за%упеску
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 22.09.2021 19:20
    -1
    mrhami, 22.09.2021 18:30
    почему аж 9 вечера игра? для европы играем?
    Боишься, что автобусы с донецкими не успеют вернуться из Киева до открытия заводов и шахт?
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.09.2021 19:18
    0
    mrhami, 22.09.2021 18:30
    почему аж 9 вечера игра? для европы играем?
    Хорошее время.
    На раньше многие не успели бы.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.09.2021 19:17 (изменен)
    +2
    У кротов нет морального права играть в матче за СК, если и чемп и кубок они проср%ли
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 22.09.2021 19:11
    +2
    vishu, 22.09.2021 18:56
    дамо кісточку щоб не плакали?
    Подавятся. Только Киев!!! Только победа!!!
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
    SEPULTARA, 22.09.2021 19:03
    +4
    Ну неможливе ви вмієте робити, суддя Бакс може підтвердити
    Ссылка
    vishu
    vishu, 22.09.2021 18:56
    +3
    дамо кісточку щоб не плакали?
    Ссылка
    mrhami
    mrhami, 22.09.2021 18:30
    +2
    почему аж 9 вечера игра? для европы играем?
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 22.09.2021 18:16 (изменен)
    0
    я надеюсь будет зрелище в виде футбола
    пусть победит сильнейший ну честно
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 18:11
    -9
    Это точно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2021 18:10
    +7
    Та пофіг усілякі там ЛЧ, чемпіонат УПЛ, Кубок - головне Суперкубок у Динамо виграти .... Ну зморознув так зморознув....
    Ссылка
    1927FCDK1927
    1927FCDK1927, 22.09.2021 18:06
    +7
    А чемп з кубком можна програти
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 17:49 (изменен)
    +2
    Не наиграли вы со своим зеброй на суперкубок. Опять вам с серуном на ковре у рыжего прейдётся стоять в позе дзю
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности