Сергей ПАЛКИН: «Главное для Шахтера - выиграть Суперкубок у Динамо»

«Шахтер», который в минувшем сезоне остался без трофеев, рассчитывает сегодня в битве с «Динамо» выиграть Суперкубок Украины.

«Главное для нас - взять этот трофей. Было проделано много работы и футболистами, и тренерским штабом. Нужно сделать все возможное и невозможное».

«Это же «Динамо», матч за Суперкубок. О чем тут говорить», - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Матч начнется сегодня, старт в 21:00.