Артем ФРАНКОВ: «Это не просто хорошо — это ураган!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе «Металлиста» над «Десной» (2:1) в поединке 1/16 финала Кубка Украины.

«Что я вам скажу… Это Премьер-лига — такая, какой она должна быть пусть не во всех, но в большинстве матчей. Встречные курсы — желание обеих команд победить, не доводя до дополнительного времени, сумасшедшие скорости и самоотдача, невероятное количество моментов и, черт возьми, мастерство, как минимум, местами: полный стадион и суперподдержка! Это не просто хорошо — это ураган!

И как изюмчик — уравнивающий гол дебютанта англичанина. Должен был дубль делать…

Мои поздравления и благодарности Харькову и Чернигову!!!», — написал Франков после матча.