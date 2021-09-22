Артем ФРАНКОВ: «Это не просто хорошо — это ураган!»

Специалист поделился впечатлениями о матче Кубка Украины «Металлист» — «Десна» (2:1)

  • 22.09.2021 15:44
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Артем ФРАНКОВ: «Это не просто хорошо — это ураган!»
© ФК Металлист

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе «Металлиста» над «Десной» (2:1) в поединке 1/16 финала Кубка Украины.

«Что я вам скажу… Это Премьер-лига — такая, какой она должна быть пусть не во всех, но в большинстве матчей. Встречные курсы — желание обеих команд победить, не доводя до дополнительного времени, сумасшедшие скорости и самоотдача, невероятное количество моментов и, черт возьми, мастерство, как минимум, местами: полный стадион и суперподдержка! Это не просто хорошо — это ураган!

И как изюмчик — уравнивающий гол дебютанта англичанина. Должен был дубль делать…

Мои поздравления и благодарности Харькову и Чернигову!!!», — написал Франков после матча.

Источник — Telegram

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