Игорь СУРКИС: «Матч Шахтер - Динамо пройдет не совсем вовремя для нас»

Президент киевского клуба оценил битву за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 15:50
  • 1792 просмотра
  • 15 комментариев
Игорь СУРКИС: «Матч Шахтер - Динамо пройдет не совсем вовремя для нас»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис считает, что битва за Суперкубок Украины против «Шахтера» пройдет не в лучшее время для обеих команд.

«Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу», в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко».

«Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч».

«Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем».

«Откровенно говоря, матчи «Динамо» - «Шахтер» я жду с не меньшим волнением, чем поединки с «Бенфикой», «Баварией» и «Барселоной», — сказал Суркис.

Матч пройдет сегодня, старт в 21:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 22.09.2021 16:16
    +1
    potemkin78, 22.09.2021 15:58
    а какого алаха вы его не сыграли летом? ах да вы ж играли очень важные игры с Интером
    100%!!! Сам матч перенес, а теперь говорит что не вовремя
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 16:15
    0
    rugby1970, 22.09.2021 16:11
    Верно! Время недофутбола в исполнении двух корявых команд - прошло! Наш уровень - "Колос" - "Минай"!!!
    а куда они делись?
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 22.09.2021 16:11
    0
    Верно! Время недофутбола в исполнении двух корявых команд - прошло! Наш уровень - "Колос" - "Минай"!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 16:11
    -1
    potemkin78, 22.09.2021 16:07
    так и сказал это представитель ДК. если бы это сказал представитель Шахтёра сказал я бы то же бы написал что неуй было эту игру переносить. так шо пинать на календарь нечего, сами в него вляпались
    Не бери близко к сердцу слова Суркиса. Матч состоится сегодня при любой погоде
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 16:07
    0
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 15:59
    Решение было обоюдное. Так что не нужно тут песни петь о Интере
    так и сказал это представитель ДК. если бы это сказал представитель Шахтёра сказал я бы то же бы написал что неуй было эту игру переносить. так шо пинать на календарь нечего, сами в него вляпались
    Ссылка
    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 16:06
    0
    Срочно переносите на 26 декабря! Boxing day, как в Англии.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 16:04
    -1
    нафига тогда наныли УАФ про перенос даты?! странные
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 22.09.2021 15:59
    -1
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    За очко верно подметил.
    Ну кому как ни тебе знать про очко
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 15:59
    0
    potemkin78, 22.09.2021 15:58
    а какого алаха вы его не сыграли летом? ах да вы ж играли очень важные игры с Интером
    Решение было обоюдное. Так что не нужно тут песни петь о Интере
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 22.09.2021 15:58
    0
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    За очко верно подметил.
    Тебе бы за очко писать
    Чем ближе игра тем больше соплей от кротов
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 15:58
    +1
    а какого алаха вы его не сыграли летом? ах да вы ж играли очень важные игры с Интером
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 15:56
    -2
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    За очко верно подметил.
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    cooperchack
    cooperchack, 22.09.2021 15:54
    -1
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    За очко верно подметил.
    Не воняй.
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    Марина Гарина
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    -1
    Играет сильно ... у него
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    Марина Гарина
    Марина Гарина, 22.09.2021 15:52
    -1
    За очко верно подметил.
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