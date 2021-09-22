Игорь СУРКИС: «Матч Шахтер - Динамо пройдет не совсем вовремя для нас»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис считает, что битва за Суперкубок Украины против «Шахтера» пройдет не в лучшее время для обеих команд.

«Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу», в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко».

«Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч».

«Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем».

«Откровенно говоря, матчи «Динамо» - «Шахтер» я жду с не меньшим волнением, чем поединки с «Бенфикой», «Баварией» и «Барселоной», — сказал Суркис.

Матч пройдет сегодня, старт в 21:00.