Тарас МИХАЛИК: «Буду болеть за Динамо и персонально – за Бущана»

22 сентября в Киеве в противостоянии «Динамо» и «Шахтера» определится обладатель Суперкубка Украины по футболу.

Экс-игрок «Динамо» Тарас Mихалик высказал свое предположение, кто сегодня будет доминировать на НСК «Олимпийский».

«С Суперкубком у меня связаны приятные воспоминания. В сезоне 2007 года мне в поединке с «Шахтером» в Одессе удалось оформить «дубль» и, хотя во втором тайме «горняки» отыгрались, всё же, в серии послематчевых пенальти «Динамо», выступавшему в экспериментальном составе, удалось отпраздновать победу. Если откровенно, тот поединок и сейчас перед глазами.

Я сегодня собираюсь на НСК «Олимпийский» и буду болеть за «Динамо» и персонально — за вратаря Георгия Бущана, который помог с билетом на матч.

Сложно кому-то отдать предпочтение. Наверное, в психологическом аспекте «Динамо» будет иметь преимущество, принимая во внимание недавнее сенсационное поражение «Шахтера» от «Шерифа» в Лиге чемпионов. Хотя поединки «Динамо» с «Шахтером» настолько принципиальны, что футболистам на них особо настраиваться не нужно. Все хотят показать себя с наилучшей стороны, да и «горнякам» нужно реабилитироваться за конфуз в Тирасполе. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние, скорее всего, на встречных курсах, ведь при Mирче Луческу «Динамо» уже не принадлежит к тем командам, которые позволяют сопернику подолгу контролировать мяч.

Склоняюсь к тому, что судьбу поединка может решить один меткий «выстрел».

Напомним, что поединок «Динамо» – «Шахтер» начнется 22 сентября в 21:00.