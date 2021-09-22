Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины против «Динамо» поделился мнением о наставнике киевлян Мирче Луческу.
«Луческу изменился. Сейчас он любит играть длинными пасами и через второй этаж. Я уважаю Луческу за то, что он столько лет сохраняет страсть и любовь к футболу. Он до сих пор работает на самом высоком уровне, - сказал Де Дзерби.
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи в 21:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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