Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу»

Наставник «Шахтера» высказался о главном тренере «Динамо» накануне матча за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 13:49
  • 288 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Уважаю Луческу за страсть и любовь к футболу»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины против «Динамо» поделился мнением о наставнике киевлян Мирче Луческу.

«Луческу изменился. Сейчас он любит играть длинными пасами и через второй этаж. Я уважаю Луческу за то, что он столько лет сохраняет страсть и любовь к футболу. Он до сих пор работает на самом высоком уровне, - сказал Де Дзерби.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи в 21:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 22.09.2021 14:19
    0
    Дзербі давай. Потрібна розгромна перемога над Динамо. Інакшого результату не приймемо і не зрозуміємо. Мусите довести, що результат з Шерифом - це була усього лише чергова сенсація, які нерідко трапляються у футболі і просто щось пішло не так (так само як з Гладбахом минулоріч після чого була впевнена перемога над Реалом і нічия з Інтером). Ці самі футболісти вигравали від Реалу, Аталанти, Бенфіки, Вольфсбурга, Генка, Монако. Грали у нічию з Інтером та Мансіті. Тому відмазка, що у нас погані футболісти - не катить. Тому давай щось думай. Всіх собак за результат знову повісять на тебе якщо щось піде не так.
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