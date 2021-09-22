Шахтер – Динамо. Кто выиграет Суперкубок Украины?

Главное событие недели – битва за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо». Как правило, матч за Суперкубок проходит в конце июля еще до старта Премьер-Лиги. Но в этом году по просьбе обеих команд матч был перенесен на сентябрь. Сумеет ли Луческу выиграть Суперкубок второй год подряд и вновь расстроить «Шахтер»?

Коэффициенты Favbet: 2.64 – 3.8 – 2.68

Победа в Суперкубке:

Шахтер - 2

Динамо – 1.95

Как видим, эксперты Favbet считают шансы команд абсолютно равными – 50 на 50. Но стоит признать, что пока в этом сезоне дела у «Динамо» идут заметно лучше. Киевляне опережают «Шахтер» на три очка в чемпионате, да и в Лиге Чемпионов «бело-синие» стартовали успешнее. «Динамо» едва не обыграло «Бенфику» (гол Шапаренко на последней минуте был отменен из-за офсайда), а вот «Шахтер» сенсационно проиграл 0:2 дебютанту Лиги Чемпионов «Шерифу». И статистика не должна вводить в заблуждение. «Горняки» нанесли более 20 ударов по воротам чемпиона Молдавии, но реально голевых моментов у них почти не было.

Естественно, не забываем и про принципиальное противостояние Мирчи Луческу против своей бывшей команды. Год назад «Динамо» в первом же матче под его руководством в Суперкубке обыграло «Шахтер», а затем в чемпионате команды обменялись гостевыми победами. У нового тренера «горняков» Роберто Де Дзерби пока далеко не всё получается в «Шахтере». Итальянец пытается гнуть свою линию в матче с любым соперником, но гибкости и непредсказуемости этому «Шахтеру» не хватает. Луческу на опыте вполне способен его переиграть. Ну или по крайней мере не проиграть в основное время и довести матч до серии пенальти. Последние три Суперкубка остались за динамовцами. Что интересно, лишь во второй раз в истории матч за Суперкубок пройдет в Киеве и впервые со зрителями. Пропускать такое событие точно не стоит

Первый матч за Суперкубок прошел в 2004 году и опытные болельщики, конечно, помнят ту игру. Драматическая серия пенальти, в которой решающий гол забил Александр Шовковский, перехитрив вратаря «Шахтера» Яна Лаштувку. И на самом деле такое случается не так уж и редко. В финале Лиги Европы этого года «Вильярреал» таким образом в серии пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед». И если вы считаете, что повторение подобного сценария возможно и в сегодняшнем матче, то Favbet дает возможность поставить даже на это. Почему бы попробовать?

Прогноз от Favbet: Динамо не проиграет в основное время – 1.55

Веселый прогноз от Favbet: Будет серия послематчевых пенальти и победный гол забьет вратарь - 10