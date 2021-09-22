ОФИЦИАЛЬНО. Бывший наставник Львова возглавил клуб Второй лиги

«Виктория» из Николаевки назвала имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Полтавы» и «Львова» Анатолий Бессмертный, как и сообщалось ранее.
Дебютный сезон во Второй лиге «Виктория» начинала под руководством Артема Радионова. На прошлой неделе после серии поражений он был отправлен в отставку.
«Виктория» после 9 туров Второй лиги занимает 12-е место в группе Б. Перед стартом сезона перед командой была поставлена задача выхода в Первую лигу.
Источник — ФК Виктория Николаевка
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