Бывший наставник Львова возглавит клуб Второй лиги

Анатолий Бессмертный будет тренировать «Викторию»

  • 19.09.2021 13:31
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Бывший наставник Львова возглавит клуб Второй лиги
© ПФК Львов. Анатолий Бессмертный

На следующей неделе «Виктория» из Николаевки получит нового главного тренера. Им станет бывший наставник «Полтавы» и «Львова» Анатолий Бессмертный.

Дебютный сезон во Второй лиге «Виктория» начинала под руководством Артема Радионова. На этой неделе после серии поражений он был отправлен в отставку. На вчерашний матч с «Тростянцом» (1:0) команду выводил и.о. главного тренера Владимир Романенко.

«Виктория» после 9 туров Второй лиги занимает 10-е место в группе Б. Перед стартом сезона перед командой была поставлена задача выхода в Первую лигу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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