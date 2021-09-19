Бывший наставник Львова возглавит клуб Второй лиги

На следующей неделе «Виктория» из Николаевки получит нового главного тренера. Им станет бывший наставник «Полтавы» и «Львова» Анатолий Бессмертный.

Дебютный сезон во Второй лиге «Виктория» начинала под руководством Артема Радионова. На этой неделе после серии поражений он был отправлен в отставку. На вчерашний матч с «Тростянцом» (1:0) команду выводил и.о. главного тренера Владимир Романенко.

«Виктория» после 9 туров Второй лиги занимает 10-е место в группе Б. Перед стартом сезона перед командой была поставлена задача выхода в Первую лигу.