Геннадий ЗУБОВ: «В Суперкубке все решится в серии послематчевых пенальти»

22 сентября в Киеве состоится Суперкубок Украины, где сильнейший определится в соперничестве «Динамо» и «Шахтера».

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов рассказал о шансах оппонентов.

«Досадно, что по ряду причин нынешний Суперкубок не состоялся по традиции перед началом сезона. Сейчас же он несколько не вписывается в соревновательный график: набрал разгон чемпионат УПЛ, как говорят, на носу – поединки группового турнира Лиги чемпионов.

Я не буду утверждать, что соперники будут играть не в полную силу, просто чувствуется, что интерес у болельщиков к сегодняшнему противостоянию не такой, как того бы хотелось организаторам.

Впрочем, не думаю, что «Динамо» и «Шахтер» будут экспериментировать с составами, всё же, на кону – имидж самых именитых отечественных клубов. Всем очень хочется победить.

Поскольку встречаются приблизительно равные по силам визави, то, на мой взгляд, обладатель почетного приза определится после серии послематчевых пенальти».

Напомним, что поединок «Динамо» – «Шахтер» начнется 22 сентября в 21.00.